Mentre leggiamo le nuove anticipazioni, anche questo martedì 25 giugno 2019 Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è tornata su Canale 5 con un’intera nuova puntata. Ma cos’è successo nell’episodio della soap opera turca in onda oggi? Rivediamolo, allora, per intero e in streaming on demand, in questo video Mediaset ufficiale, a partire dallo svenimento di Nazli e finendo con Asuman che è andata da Demet per sapere come comportarsi per le foto. Qui, nei rispettivi link, anche le odierne puntate intere di Beautiful, Una Vita e Il Segreto.