Dopo una breve pausa durante la settimana di Ferragosto, oggi, lunedì 19 agosto 2019, è andato in onda un nuovo appuntamento, con due nuove puntate, della soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Ecco qui il video Mediaset di oggi, da consultare in streaming on demand gratis.

Cosa è accaduto nei due episodi? Ebbene Ferit ha pensato che all’inaugurazione della mostra di Deniz sarebbe stata l’occasione giusta per mostrarsi pubblicamente la sua consorte. Peccato però che Nazli abbia fatto capire di non voler prendere parte all’evento. Motivo? Ebbene la giovane ha avuto una giornata difficile sia per quanto riguarda la sfera professionale che quella privata.

Nel frattempo Engin e Fatos si sono lasciati di comune accordo. Incurante delle chiamate di Nazli, Asuman ha poi chiesto a Deniz di trascorrere la notte insieme. Asuman, vedendo che il giovane non arrivava, ha scoperto che Deniz era però stato ricoverato in ospedale a causa di un incidente in moto.

Episodio 2