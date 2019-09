Viva la natura? Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di oggi, 3 settembre 2019, Nazli e Ferit hanno passato del tempo insieme in campagna. Intanto, Demet, rivelatasi in possesso di un audio dai toni compromettenti, ha minacciato Hakan di passare dalle parole ai fatti. Ma arriverà o no la denuncia del caso? In attesa di saperne di più, rivediamo, in streaming on demand, l’intera puntata di oggi di Bitter Sweet. Ecco qui il video Mediaset completo di tutto l’odierno nuovo episodio, andato in onda su Canale 5 questo martedì pomeriggio.