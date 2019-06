Grazie alle anticipazioni settimanali della soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, scopriremo che l’incidente in cui sono venuti a mancare i genitori di Bulut è stato provocato. La gelosia verso Nazli porterà a nuove conoscenze e Ferit verrà a sapere imprevedibili notizie. La giovane cuoca e il ricco uomo d’affari instaureranno un rapporto sempre più stretto, a che punto si spingeranno?

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore anticipazioni settimanali: un nuovo amore per Nazli?

Abbiamo conosciuto Nazli, giovane studentessa che intende aprire un ristorante giapponese tutto suo. La ragazza, per mantenersi agli studi e assolvere alle spese quotidiane, lavorerà per Ferit, un ricco ma burbero imprenditore. La futura cuoca non si troverà bene al lavoro. La ragazza però farà breccia nel cuore del piccolo Bulut, nipote di Ferit. Il piccolo rimarrà orfano in seguito a un incidente stradale. Molte saranno le importanti verità che verranno a galla nelle prossime puntate. Ecco a Voi i riassunti di ciò che accadrà negli episodi da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019.

Lunedì, 1 luglio 2019 – trama

Inizieremo già da lunedì 1 luglio con una scoperta sull’incidente in cui hanno perso la vita i genitori del piccolo Bulut. Si saprà infatti che l’auto su cui viaggiavano Demir e Zeynep è stata ritoccata. La coppia infatti morirà e Hakan ordinerà a Resul che venga cancellata ogni prova di manomissione. Il piccolo orfanello, di cui verrà conteso l’affidamento, trascorrerà in piscina del tempo con Nazli e le ragazze. Queste ultime però poi si dovranno preparare per assistere al concerto di concerto di Alya.

Martedì, 2 luglio 2019 – trama

Alle 14.40 Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Il tanto atteso concerto di Alya starà per avere inizio. Nel frattempo però avverrà un imprevisto. Ferit si ammalerà, verrà colpito da un’influenza. La febbre salirà al punto che l’uomo avrà bisogno di essere assistito. Nazli, quindi, si sentirà in obbligo verso il suo datore di lavoro. Non lo lascerà a casa da solo ma rinuncerà al concerto per prestargli assistenza. I due rimarranno a casa da soli, che succederà?



Mercoledì, 3 luglio 2019 – trama

Demet nutrirà una forte gelosia verso Nazli. Inoltre il fatto che i due siano rimasti a casa da soli mostrerà una vicinanza tra loro che li sta unendo sempre più. Ecco perchè Demet, gelosa di Nazli, spedirà a Ferit una lettera. In essa ci saranno rivelazoni incandescenti: Asuman ha scattato le foto per cui la custodia di Bulut non è andata allo zio.

Giovedì, 4 luglio 2019 – trama

Dopo la serata trascorsa insieme, Nazli e Ferit saranno sempre più vicini e il loro rapporti diverranno molto stretti. Tutti si renderanno conto che tra i due sta nascendo un sentimento importante. La coppia però si rifiuterà di lasciare prevalere ciò che prova. Nel frattempo tutti staranno attendendo che il giudice emetta la sentenza definitiva sull’affidamento del piccolo Bulut. La tensione tra Hakan e Ferit salirà alle stelle.

Venerdì, 5 luglio 2019 – trama

Hakan e Ferit verranno ai ferri corti e l’uno farà il possibile per mettere in cattiva luce l’altro agli occhi di tutti. Entrambi vorrebbero ottenere l’affidamento di Bulut. Ferit riuscirà a fare emettere un’ordinanza e Hakan non potrà accedere alla Pusula Holding, società di loro proprietà. Gli altri protagonisti di che si occuperanno? Nazli tenterà invano di avere la possibilità alla frequenza delle lezioni di uno dei più famosi chef iraniani.

Deniz acquisterà il locale in cui si esibisce Alya. Però le dirà di non provare alcun sentimento per lei, deludendola nuovamente. Bulut esprimerà al giudice il desiderio di rimanere con Ferit e Nazli. Demet però, attraverso il suo legale mostrerà in tribunale alcune fotografie. In esse si vedrà Ferit insieme a Buse e in seguito con Nazli. Potrà il giudice affidare Bulut allo zio che sembra avere più di una relazione?

Saprete questo e molto altro dalle prossime anticipazioni settimanali, non mancate!