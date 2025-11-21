La seconda edizione italiana di Billboard Women in Music torna a Milano dopo il debutto del 2024 e si presenta con un format ampliato, ricco di incontri, esperienze dal vivo e contenuti digitali. Dopo aver acceso i riflettori sul contributo delle donne alla cultura musicale, il progetto evolve e si trasforma in un ecosistema dove linguaggi diversi – dalla musica al cinema, dallo sport alla letteratura, dai social media all’attivismo – si intrecciano per dare spazio alle voci femminili che stanno segnando il presente e modellando il futuro.

Dal 25 al 28 novembre gli spazi di UFO Milano, sede della redazione di Billboard Italia in via Orobia 26, diventano la Women in Music House, un ambiente immersivo che durante le tre giornate ospiterà talk, workshop, presentazioni, mostre, showcase e DJ set. La data del 25 novembre assume un valore ancora più forte, perché coincide con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, rendendo la manifestazione un’occasione di confronto e consapevolezza oltre che di celebrazione.

Billboard Women in Music 2025 – Intersections: il tema dell’edizione 2025

Il concept scelto per l’edizione 2025 è Intersections, un’idea che racconta come la musica diventi un punto di incrocio fra linguaggi, esperienze e visioni differenti. L’obiettivo è mostrare come le artiste e le professioniste del settore, attraverso i propri percorsi, sappiano generare nuove prospettive e creare connessioni che vanno oltre il palco.

Billboard Women in Music si conferma così un luogo di dialogo, creatività e contaminazione, un evento che mira a valorizzare il talento femminile in ogni sua forma. Come da tradizione, il programma è arricchito dai prestigiosi Award, che anche quest’anno celebrano chi sta trasformando l’industria musicale italiana.

Giorgia è la Woman of the Year 2025

Protagonista assoluta dell’edizione 2025 è Giorgia, insignita del titolo di Woman of the Year. Con trent’anni di carriera alle spalle, è una delle voci più riconoscibili della musica italiana e continua a rinnovarsi senza perdere autenticità, rigore artistico e profondità espressiva.

La motivazione del premio sottolinea il suo impatto culturale e il suo ruolo centrale nella scena contemporanea: dalle canzoni entrate nell’immaginario collettivo come Come saprei e Gocce di memoria, ai successi più recenti di LA CURA PER ME e dell’album G, fino ai sold out del tour nei Palasport. Una carriera indipendente, determinata e capace di parlare a generazioni diverse, che rende Giorgia un modello di creatività e resilienza.

I riconoscimenti di Billboard Women in Music 2025

Nei giorni precedenti l’evento sono stati rivelati gli altri Award che compongono il quadro dei talenti femminili premiati quest’anno. Le categorie seguono criteri che uniscono risultati artistici, dati reali come classifiche e streaming, impatto culturale e rilevanza sociale, delineando un ritratto fedele dell’evoluzione musicale italiana.

I premi dell’edizione 2025 sono assegnati a Laura Pausini come Global Icon Award, Serena Brancale come Powerhouse, Deborah De Luca come DJ of the Year, Sarah Toscano come Rising Star, Joan Thiele come Songwriter of the Year, Emma Nolde come Performer of the Year, Ele A come Breakthrough e Paola Zukar come Manager of the Year.

L’iniziativa conferma il ruolo di Billboard come riferimento internazionale nello studio delle tendenze musicali e nella valorizzazione della creatività femminile. Dal 2007, Women in Music negli Stati Uniti ha premiato artiste come Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish e Lady Gaga, consolidandosi come piattaforma globale dedicata alle figure che plasmano l’industria musicale.

Anche quest’anno non manca un momento simbolico speciale: il progetto Women in Music è stato accolto in Vaticano il 12 novembre, dove una delegazione di Billboard Italia ha consegnato a Papa Leone XIV una targa dedicata alla voce femminile come strumento universale di dialogo e solidarietà.

Talk, incontri e una serie originale su YouTube

Le artiste premiate saranno protagoniste di conversazioni con figure di spicco della cultura contemporanea, tra cui Erika Saraceni, Giulia Innocenzi, Carolina Cavalli, Anna Folzi, Emma Galeotti, Giorgia Linardi e Giulia Vecchio. Da questi dialoghi nascerà una serie originale che sarà pubblicata su YouTube nelle settimane successive all’evento.

Parallelamente, la Women in Music House ospiterà workshop, mostre, presentazioni, showcase e DJ set. Tutte le attività sono aperte al pubblico con registrazione tramite newsletter di Billboard Italia Women in Music, fino a esaurimento posti.

Mostre, workshop e performance dal vivo

Tra le iniziative spicca la mostra a ingresso libero dell’artista Laurina Paperina, presente il 25 e 26 novembre dalle 14.30 alle 19. Il suo immaginario pop, dinamico e irriverente, influenzato dalla cultura digitale e dall’estetica dei videogame, si intreccia perfettamente con il tema Intersections, accompagnando il pubblico in un viaggio tra nuovi linguaggi visivi e musicali.

Il programma delle tre giornate alterna incontri, laboratori e momenti musicali, creando un flusso continuo tra formazione, sperimentazione e intrattenimento. Rooftop talk, talk intergenerazionali, workshop sul rapporto tra suono, linguaggio e immagine, laboratori dedicati alla street culture, performance live e DJ set arricchiscono una line-up pensata per coinvolgere un pubblico trasversale, curioso e attento alle evoluzioni del settore.

Un’edizione che unisce mondi creativi diversi

La giornata del 28 novembre chiuderà l’edizione 2025 con il dialogo tra Serena Brancale e l’attrice Giulia Vecchio, seguito dal workshop di Nike dedicato al legame profondo tra musica e streetwear, due linguaggi che da sempre si influenzano reciprocamente nei movimenti culturali delle nuove generazioni. La conclusione dell’evento sarà affidata all’incontro tra Giorgia e una special guest.

Il ritorno di Billboard Women in Music: informazioni utili

Billboard Women in Music 2025 si terrà il 25, 26 e 28 novembre negli spazi di UFO Milano. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili su billboard.it e sui canali social di Billboard Italia.

Gli Official Partner di questa edizione sono Aperol, Amazon Music e AW LAB. Ticketmaster è ticketing partner, SAE Institute è educational partner. L’evento è sostenuto da SIAE