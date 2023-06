Giovedì 29 Giugno su Nove in prima serata, va in onda una divertente commedia degli equivoci interpretata da un grande cast, Big Wedding. In realtà la trama non è originalissima e le gag possono apparire un po’ banali, ma la bravura degli attori è tale da rendere il film godibile e perfetto per una scanzonata serata estiva davanti alla tv. Volete conoscere le curiosità sul film? Eccovi accontentati.

Big Wedding: la trama in breve e il cast

Ale sta per sposarsi, ma l’organizzazione del matrimonio, per via della sua famiglia alquanto stramba, lo mette in serio imbarazzo. Il giovane, che è un figlio adottivo, ha la madre biologica fervente cattolica, la madre che lo ha cresciuto buddista e fissata con il sesso tantrico, il padre ha l’amante, la quasi suocera è completamente rifatta e il prete è alcolizzato. Non può stupire che, con tali premesse, si vengano a creare situazioni a dir poco bizzarre.

Come anticipato, il punto forte della pellicola è senza dubbio il cast, che annovera alcuni fra i migliori attori americani di sempre, ovvero Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Susan Sarandon, Robin Williams, Thoper Grace e Ben Barnes.

Curiosità sul film

Ecco un elenco di curiosità su Big Wedding, commedia del 2013 diretta da Justin Zackham: