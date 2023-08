Bianca Berlinguer è pronta al suo debutto su Rete 4. La giornalista e conduttrice di Cartabianca ha pubblicato un post sui social dando appuntamento al suo pubblico con la prima puntata del nuovo programma in partenza dal 5 settembre in prima serata su Rete 4.

Bianca Berlinguer pronta per la nuova avventura Mediaset

Bianca Berlinguer arriva in prima serata su Rete4 dopo l’addio alla Rai. La giornalista e conduttrice sui social ha postato un lungo messaggio rivolto ai suoi ascoltatori raccontando anche i motivi che l’hanno spinta a lasciare la Rai dopo 34 anni di servizio. “Buonasera a tutti, dopo un po’ di vacanze nella mia meravigliosa Sardegna si torna al lavoro” – inizia così il lungo post della conduttrice e giornalista che, senza girarci troppo intorno, arriva subito al dunque parlando del suo passaggio a Mediaset.

Quest’anno, lo sapete, non è uguale a quelli precedenti. C’è una novità importante: la nostra trasmissione andrà in onda sempre il martedì, sempre alle 21.25 ma su Rete 4. Abbiamo ritenuto che questa rete offrisse, nell’attuale situazione, le condizioni migliori per proseguire con serenità il nostro lavoro” – ha rivelato la Berlinguer.

Bianca Berlinguer perché è passata dalla Rai a Rete 4?

So che la scelta di passare da Rai a Mediaset ha suscitato anche perplessità e critiche. Non me le nascondo ma ho fiducia che il programma, che andrà in onda dal 5 settembre, dimostrerà che le nostre idee e le nostre passioni non sono in alcun modo cambiate e che i dibattiti, le parole che diremo e le immagini che mostreremo saranno la più coerente prosecuzione del lavoro fatto negli anni precedenti.

Mauro Corona ci sarà su Rete 4 assieme a Bianca Berlinguer?

Infine l’augurio di ritrovare i telespettatori che l’hanno sempre seguita nella lunga avventura di Cartabianca in Rai e la conferma della presenza di Mauro Corona:

Ci auguriamo che i nostri tradizionali ascoltatori e amici si uniscano al pubblico che da sempre segue Mediaset e l’informazione di Rete 4. Vogliamo provare, come sempre in passato, a rivolgerci a tutti, superando pregiudizi e barriere di ogni tipo. Vi aspettiamo da martedì 5 settembre, alle 21.25 su Rete 4 e, come sempre, sarà con noi anche Mauro Corona.