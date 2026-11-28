Non la compassione, ma il talento. Non una semplice occasione di visibilità, ma un percorso artistico capace di offrire concrete opportunità professionali. È questa la filosofia di Beppe Stanco, produttore discografico, autore e direttore artistico dello Special Festival, la manifestazione promossa da Anffas La Spezia che domenica 29 novembre, alle ore 17.30, tornerà al Teatro Civico della Spezia per la sua quinta edizione.

Nato a Foggia e milanese d’adozione dal 2005, Stanco ha costruito la propria carriera attraversando diverse dimensioni della musica. Cantautore, nel 2006 è stato tra i vincitori di Musicultura con Cinemascope, prima di fondare, nel 2010, l’etichetta discografica indipendente Beat Sound. Dieci anni alla direzione artistica del Premio Lunezia, cinque alla guida di NYCanta, tre con Radio 105 Indie e una collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti iniziata nel 2015.

Nel 2026 ha vissuto il Festival di Sanremo in una duplice veste: come produttore di Blind, El Ma e Soniko, in gara tra le Nuove Proposte con Nei miei DM, brano di cui è coautore e coproduttore, e come direttore artistico dello Special Festival, accompagnando sul palco dell’Ariston un coro di cinquanta persone con disabilità intellettiva sulle note di Si può dare di più.

Un’esperienza che ha rappresentato un punto di svolta per il progetto, ma che Stanco considera soprattutto una tappa di un percorso ancora in evoluzione.

La quinta edizione dello Special Festival sarà condotta da Savino Zaba, affiancato da Ilaria e Michael, e vedrà la partecipazione di Adriano Pappalardo, Briga, Random e Claudio Lauretta. Fabio Mancini sarà l’ospite d’onore, mentre Moreno ricoprirà il ruolo di presidente di giuria. Al centro della manifestazione, sei esibizioni che vedranno gli artisti dello Special Festival duettare con giovani interpreti emergenti.

Abbiamo incontrato Beppe Stanco per parlare della manifestazione, del valore artistico dell’inclusione, delle difficoltà nel coinvolgere alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e del futuro della musica italiana.

Intervista a Beppe Stanco

Lo Special Festival è giunto alla quinta edizione. Come è nato il progetto e quanto è cresciuto rispetto alle aspettative iniziali?

Il progetto non è nato da una mia idea, ma da Anffas La Spezia, un’associazione che si occupa di supportare le persone con disabilità intellettiva. Sono stato chiamato come direttore artistico sette anni fa, considerando anche gli anni in cui la pandemia ci ha costretti a fermarci. Alessia Bonati, coordinatrice di Anffas La Spezia e direttrice organizzativa dello Special Festival, mi ha chiesto di dare una struttura artistica e professionale alla manifestazione. Siamo partiti già da un livello importante, grazie al loro lavoro sul territorio e alla mia possibilità di coinvolgere grandi nomi della musica italiana. Abbiamo avuto artisti come Marco Masini, Mario Biondi, Fausto Leali ed Enrico Ruggeri. Lo sviluppo del progetto, però, è stato soprattutto quello di portare i nostri artisti in giro per l’Italia. Ci siamo esibiti all’Arena di Verona, alla Camera dei Deputati, fino ad arrivare al Festival di Sanremo. È stato il lavoro quotidiano a permetterci di raggiungere quella che, per il 99% degli artisti, rappresenta la massima vetrina possibile.

Proprio quest’anno avete calcato il palco dell’Ariston. Che cosa ha rappresentato quel momento per te, professionalmente e umanamente?

Dividerei le due cose. Professionalmente è stata una grande soddisfazione personale. Quest’anno ero a Sanremo anche come produttore discografico, con Blind, El Ma e Soniko tra le Nuove Proposte. Salire sul palco dell’Ariston, essere intervistato da Carlo Conti e aver portato un progetto così ampio, con cinquanta persone nel coro, ha rappresentato il raggiungimento di un obiettivo importante. Umanamente, invece, vedere persone che fino a quel momento avevano guardato Sanremo da casa ritrovarsi sul palco insieme a Laura Pausini è stato incredibile. Nel nostro coro ci sono persone dai diciotto ai cinquantacinque anni, che amano profondamente la musica italiana. Per loro gli artisti sono figure in cui riconoscersi. Ma dietro quella gioia ci sono stati anche tanti sacrifici: le prove, imparare la canzone, andare a tempo. È stato il raggiungimento di un risultato artistico importante anche per loro.

Il cuore della manifestazione è rappresentato dai duetti. Quest’anno hai scelto di affiancare agli artisti dello Special Festival giovani interpreti emergenti. Perché questo cambiamento?

Fino alle precedenti edizioni i nostri cantanti duettavano con i big della musica italiana. Abbiamo coinvolto tantissimi artisti, da Roby Facchinetti a Luca Dirisio, passando per Massimo Di Cataldo, Alexia, Federica Carta e Pierdavide Carone. Dopo Sanremo ho voluto modificare il format, dando visibilità e opportunità anche ai cantanti emergenti. Quest’anno gli artisti affermati saranno ospiti, mentre la gara vedrà protagonisti i nostri cantanti, individuati attraverso delle selezioni alla Spezia, insieme a giovani interpreti che incontro durante l’anno nei concorsi e nelle diverse realtà discografiche. Cerco persone che meritino questa opportunità, ma che abbiano anche la sensibilità necessaria per affrontare un percorso del genere.

Quando si parla di disabilità nel mondo dello spettacolo, spesso si rischia di privilegiare l’aspetto emotivo rispetto a quello artistico. Quanto è importante riconoscere queste persone innanzitutto come cantanti?

È il fulcro del progetto. Devono essere bravi. È una cosa che ho detto anche a Carlo Conti durante l’intervista a Sanremo. Non cerchiamo compassione, cerchiamo cantanti veri, persone che sappiano fare spettacolo. Simi Bianchi, per esempio, è uno dei nostri artisti più conosciuti: è uno showman, sa stare sul palco e tenere una serata. Non è soltanto una questione di tecnica vocale. Vasco Rossi non canta come Giorgia, ma è un artista che trasmette qualcosa. Noi cerchiamo proprio questo: persone che sappiano cantare e comunicare attraverso la musica. Non facciamo sconti, anche perché tutti i nostri artisti hanno una disabilità e partono dallo stesso punto. Non avrebbe senso privilegiarne uno rispetto a un altro.

Da Adriano Pappalardo a Briga, passando per Random e Moreno, anche quest’anno sono diversi i protagonisti dello spettacolo coinvolti. È cambiata negli anni la sensibilità degli artisti nei confronti di iniziative come la vostra?

Quest’anno ho fatto molta più fatica a coinvolgere gli artisti. Pensavo sinceramente che, dopo Sanremo, sarebbe stato più semplice, invece non è stato così. Sicuramente anche la data ha inciso, perché molti avevano già degli impegni. Ci sono artisti che, quando hanno una determinata sensibilità, accettano subito l’invito. Altri, soprattutto quelli che stanno vivendo un momento di grande popolarità, sono più difficili da raggiungere. Spesso, quando si passa attraverso il management, diventa tutto più complicato. Quando invece riesci a coinvolgere direttamente l’artista, le cose possono andare diversamente.

Ci sono artisti come Gigi D’Alessio, che non ha voluto nulla, anche altri grandi nomi che hanno fatto altrettanto. Ci sono artisti emergenti che, pur avendo bisogno di lavorare, vengono incontro alle nostre possibilità. E poi ci sono situazioni completamente diverse: artisti che ti chiedono una cifra enorme per venire a cantare due canzoni. Ognuno è libero di fare le proprie scelte e non sono certo io a poter giudicare chi decide di non partecipare. Quello che noto, però, è che a volte all’interesse iniziale segue un ripensamento quando si affronta il discorso economico.

Lo Special Festival non si esaurisce in una sola serata, ma prosegue durante l’anno attraverso un tour. Il prossimo obiettivo potrebbe essere quello di creare vere e proprie opportunità discografiche per i suoi protagonisti?

Sì, c’è anche questo obiettivo. Intanto il 12 dicembre saremo al Teatro TECA di Cassano d’Adda, con Adriano Pappalardo e Moreno tra gli ospiti. È stata un’altra realtà territoriale di Anffas a contattarmi dopo averci visto a Sanremo, perché vorrebbe intraprendere un percorso simile al nostro. Questo è uno degli aspetti più belli della visibilità che abbiamo ottenuto: poter stimolare la nascita di altre iniziative e mettere la nostra esperienza a disposizione di chi vuole costruire qualcosa di analogo.

Il tuo percorso artistico è iniziato come cantautore, passando per Musicultura, per poi svilupparsi nella produzione discografica e nella direzione artistica. Quanto del Beppe Stanco cantautore è rimasto nel produttore di oggi?

Non canto praticamente più, non ne sento il bisogno. Canto soltanto insieme ai ragazzi dello Special Festival, soprattutto la sigla della manifestazione, che ho scritto io e che si intitola “Sono come te”. Domenica faremo anche un omaggio a Lucio Battisti attraverso un medley. Durante la pandemia avevo realizzato alcune cover di Battisti che avevano funzionato molto bene sul web e abbiamo deciso di riprendere quell’esperienza. Inoltre, per la prima volta, allo Special Festival ci sarà una band che accompagnerà dal vivo i nostri cantanti. Anche questo rappresenta uno sviluppo artistico importante: un conto è cantare sulle basi, un altro è esibirsi con dei musicisti, affrontando le prove e imparando a interagire con una band.

Nel 2010 hai fondato Beat Sound, la tua etichetta discografica indipendente. Quest’anno sei arrivato a Sanremo con Blind, El Ma e Soniko. Che cosa cerchi oggi in un giovane artista e quanto è importante il ruolo del produttore nel far emergere la sua autenticità?

Oggi le figure del produttore e del manager spesso si sovrappongono, ma il loro ruolo rimane fondamentale. Molti ragazzi cercano soprattutto il successo, perché sono abituati ai meccanismi dei social. Pubblicano una foto, ricevono mille like e pensano di essere già arrivati. Poi quei mille like diventano novecento, settecento, fino a diminuire sempre di più. Per mantenere dei risultati serve una struttura, garantita da persone che abbiano esperienza. I giovani possono avere l’intuizione, ma l’esperienza conta ancora moltissimo. Fare un singolo di successo è una cosa, portare avanti una carriera è un’altra. Cerco soprattutto l’autenticità, la capacità di appartenere a un genere musicale senza rinunciare alla propria identità.

C’è un artista delle nuove generazioni che, secondo te, è riuscito a imporre una propria personalità nel panorama musicale italiano?

Uno degli ultimi che, secondo me, ha influenzato positivamente il mercato attraverso la propria personalità è stato Blanco. Non ha inventato qualcosa di completamente nuovo, ma ha creato un suo modo di interpretare la musica, che poi è stato seguito anche da altri. Quel modo di cantare, a tratti urlato, esisteva già cinquant’anni fa. Pensiamo proprio ad Adriano Pappalardo. La differenza sta nella capacità di riproporre determinati linguaggi in una maniera contemporanea e personale.

A proposito di industria discografica, esiste ancora abbastanza spazio per gli autori emergenti?

Ho qualche dubbio. Si dice spesso che i grandi interpreti ascoltino tutti i brani che ricevono, ma mi chiedo quanto spazio ci sia realmente per un autore sconosciuto. Molto spesso le canzoni vengono firmate da grandi autori affermati o da artisti già consacrati. Basta guardare Sanremo, dove ci sono autori che firmano più brani nella stessa edizione. Non metto in discussione la loro bravura, ma credo che in Italia ci siano anche tanti altri autori capaci di scrivere ottime canzoni e che meriterebbero delle opportunità.

Per il prossimo Festival di Sanremo sei in attesa di una telefonata? Hai già qualcosa in cantiere?

Ho una bella carta da giocare, ho fatto una proposta, ma sinceramente non so come andrà. Vedremo.

Come immagini il Sanremo di Stefano De Martino?

Secondo me De Martino è una persona capace e probabilmente vorrà fare qualcosa di diverso rispetto a Carlo Conti. La diversità inizialmente spaventa sempre, ma bisogna capire se riguarderà soprattutto il format oppure anche le scelte artistiche. Per me il cuore di Sanremo rimane quello di Pippo Baudo: i cantanti che interpretano canzoni nuove e il pathos legato alla proclamazione del vincitore. Tutto il resto può arricchire lo spettacolo, ma non deve farci dimenticare quale sia l’essenza del Festival. Anche gli imprevisti e le polemiche fanno parte della sua storia, perché sono spesso momenti che il pubblico ricorda a distanza di anni.

Qual è il sogno professionale che Beppe Stanco conserva ancora nel cassetto?

Quello di arrivare a Sanremo l’ho già realizzato. Adesso sarebbe molto bello riuscire a portare due ragazzi con disabilità in gara al Festival, con un bel pezzo. Non perché sono persone con disabilità, ma perché sono bravi. Questa potrebbe essere davvero una grande realizzazione professionale. Un desiderio che racchiude il senso dell’intero percorso dello Special Festival: non chiedere uno spazio in nome della disabilità, ma costruire le condizioni affinché quello spazio possa essere conquistato attraverso il talento, il lavoro e la qualità della proposta musicale.

Info sullo Special Festival

Domenica 29 novembre, al Teatro Civico della Spezia, a contendersi il riconoscimento saranno Andrea e Peejay con I migliori anni, Sofia e Valentina Tioli con La notte, Debby, Gabry e Chiara Crystal con Arriverà, Mariano e Matteo Mazzoli con Perdere l’amore, Gabriele e Guido Cariola con Con te partirò, Manuel e Alessio Toso con Quanti anni hai.

Al vincitore sarà consegnata Mani, una scultura realizzata dal maestro Giuliano Tomaino, simbolo del contatto, del sostegno reciproco e dell’incontro attraverso l’arte.

Un’altra tappa di un percorso che, dalle piazze italiane al palco dell’Ariston, vuole continuare a mettere al centro la musica e chi ha qualcosa da raccontare attraverso di essa.