Questa sera, martedì 19 novembre 2024, grande ritorno su Rai 2 di Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la prima puntata di stagione che andrà in onda questa sera.

Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della prima puntata tre grandi personalità di spicco. Gli opliti che si siedano sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani questa settimana saranno: la signora della domenica Mara Venier, l’attore Riccardo Scamarcio e Flavia Vento.

In una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Francesca Fagnani ha parlato dei suoi ospiti. La Venier “è una donna allegra e solare, però vedrete anche i suoi aspetti inediti, una versione più riflessiva e malinconica” mentre Scamarcio lo definisce “una sorpresa, è stato molto disponibile al gioco, più divertente che ombroso“. Infine la conduttrice ha parlato anche della Vento, da sempre personalità sopra le righe, “è stata eccezionale, molto divertente. Il suo sogno oggi è tornare vergine come la Vergine Maria. La vedo dura”.

Comici a Belve

Non solo interviste a Belve, durante la puntata, come anticipato da Francesca Fagnani, nell’intervistata al Corriere della Sera: “Oltre alle interviste, in ogni puntata spazio a nomi della comicità italiana a rotazione. Non mancherà poi la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve”.

Il caso Giambruno

Sulla possibile presenza di Andrea Giambruno, ex compagno della premier italiana Giorgia Meloni nonché padre di sua figlia, la Fagnani chiarisce che: “Io mi sono limitata a invitarlo, la trattativa è interna a Mediaset, stanno dialogando, è Mediaset che deve firmargli la liberatoria. È una loro risorsa, ma un’azienda importante come Mediaset che crede nella libertà della circolazione delle idee non credo farà problemi. In caso contrario mi meraviglierei. Non ci sarebbe motivo”.