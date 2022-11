Francesca Fagnani è tornata e alla grande! Il suo programma “Belve”, in onda in seconda serata su Rai 2, è tornato con una prima puntata ieri sera che ha visto protagoniste due dei personaggi tv che da sempre suscitano una grande attenzione mediatica: Wanna Marchi ed Eva Robin’s. La prima puntata ha fatto registrare il dato più alto di sempre, “Belve” che cresce infatti di 3 punti dal debutto dell’ultima edizione.

“Belve” di Francesca Fagnani è tornato alla grande: in seconda serata batte “Il Collegio” in prima serata

La prima puntata di “Belve”, che ricordiamo va in onda in seconda serata, ha ottenuto un ottimo successo con 369.000 telespettatori e il 5.84% di share, superando così il debutto della scorsa stagione (venerdì 18 febbraio 2022: 438.000 – 2.9%). La prima puntata andata in onda ieri, è riuscita a superare anche la puntata de “Il Collegio”, in onda in prima serata e che si è fermata al 4.60%.

Il programma della Fagnani, in termini di share supera anche altri programmi della stessa rete che hanno un traino maggiore, come: “Bella Mà” di Pierluigi Diaco (412.000 con il 4.06% + 517.000 con il 5.38%), “Nei Tuoi Panni” (249.000 con il 2.10) e “Una Scatola al Giorno” (485.000 con il 2.44%).

“Belve” piace perchè è autentico come la conduttrice

I palinsesti tv di Rai, Mediaset e La7, ogni giorni ci propongono moltissimi programmi di interviste, nessuno però riesce a rubare la scena a “Belve” condotto da Francesca Fagnani, giunto alla sua settima edizione, la terza su Rai 2. Il successo del programma si evince anche dal fatto che lo scorso anno era collocato nella seconda serata del venerdì, questa volta viene programmato nella stessa fascia oraria ma per ben tre appuntamenti a settimana, ovvero martedì, mercoledì e giovedì, prendendo il posto di Stasera c’è Cattelan su Rai 2 che tornerà a gennaio.

Ciò che distingue il programma di Francesca Fagnani dal resto dei programmi di interviste, è che “Belve” rispecchia perfettamente la sua natura, e cioè quella di un programma dove si fanno domande, il più delle volte scomode, e dove si danno risposte spesso mai date prima. Una formula mai mutata che si è rivelata di successo. Belve si conferma quindi un gioiello della televisione italiana nel quale l’ospite, su uno sgabello a detta di molti scomodissimo, si mette a nudo con la giornalista, anche perchè sa benissimo che dalla bocca della Fagnani non usciranno mai domande banali.

Il programma gode anche di un ampio favore sui social, nonostante questo, le domande di Francesca Fagnani anche se possono essere scomode, sono sempre misurate e non sembrano studiate per compiacere i social come Twitter, dove la giornalista è molto apprezzata.

Quando andranno in onda le prossime puntate di Belve e chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani

Il secondo appuntamento con “Belve” e le interviste di Francesca Fagnani è in programma per questa sera, mercoledì 2 novembre 2022, sempre in seconda serata in onda su Rai 2. Questa sera la giornalista e conduttrice Fagnani intervisterà Nina Moric e Michele Bravi.

Vi ricordiamo inoltre che il terzo imperdibile appuntamento con “Belve” è in programma domani Giovedì 3 novembre. Le ospiti di domani saranno: Floriana Secondi e Monica Contrafatto.