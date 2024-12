BellaFesta di Pierluigi Diaco arriva in prima serata su Rai2 con due imperdibili appuntamenti. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni dello speciale di Santo Stefano di stasera, giovedì 26 dicembre 2024.

BellaFesta su Rai2: gli ospiti della prima puntata di giovedì 26 dicembre 2024

Dopo il successo di “BellaMa’”, il programma del pomeriggio di Rai2, Pierluigi Diaco approda in prima serata con gli speciali “BellaFesta“. Due prime serate trasmesse durante le feste natalizie per regalare ai telespettatori serata all’insegna del divertimento, della riflessione e dell’intrattenimento mettendo a confronto due generazioni, ma all’interno di famiglie celebri. Si parte con la prima puntata di giovedì 26 dicembre 2024, giorno di Santo Stefano con protagonisti personaggi di spicco dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti di stasera ci sono: Lino Banfi e la figlia Rosanna, Simona Izzo e la nuora Cristina Congiunti, Nadia Rinaldi e la nipote Maria Isabella Marangoni, Flora Canto e la nonna Diana, e Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica Amodei.

Tutti gli ospiti si sfideranno tra di loro in prove di canto e ballo, a volte emozionanti a volte esilaranti, per intrattenere il pubblico di prima serata di Rai2. Non solo, durante la puntata prevista anche una tombolata con Rossella Erra che estrarrà i numeri per far giocare le coppie familiari in gara, il cast di boomer e generazione Z di “BellaMa’” in studio e tutto il pubblico in platea.

BellaFesta, c’è anche Christian De Sica a festeggiare Santo Stefano su Rai2

Non solo, super ospite della prima puntata di BellaFesta di giovedì 26 dicembre 2024 Christian De Sica, che canterà e racconterà come passa e ha passato le feste in famiglia. Infine da segnalare anche la presenza di Mirko Casadei e la sua Orchestra farà ballare i classici del liscio a tutto lo Studio 5 della Dear-Fabrizio Frizzi di Roma.

“BellaFesta” è una produzione originale Rai Direzione Prime Time. Un programma di Pierluigi Diaco, Andrea Amato, Eliana Bosatra, Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri, Pietro Pellizzieri e Lucia Rossetti, scritto con Valentina Stangherlin, con la scenografia di Riccardo Bocchini e la regia di Salvatore Perfetto.