Cosa vedremo negli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 31 maggio al 6 giugno? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo alla decisione di Finn sulla cugina Luna, una scelta che lascerà perplessa la madre adottiva del medico Li.

Anticipazioni Beautiful al 6 giugno: perché Luna è arrivata a Los Angeles?

Finn sa perfettamente di non conoscere fino in fondo i rapporti tra la madre adottiva Li e sua sorella Poppy, ma non intende smettere di frequentare Luna, la cugina che considera affidabile e gentile. L’arrivo della ragazza a Los Angeles è – secondo Li – parte di un piano ben orchestrato dalla ragazza, progettato per potersi avvicinare a Steffy ed entrare alla Forrester Creations.

Nel frattempo Luna e Poppy pranzano a Il Giardino e vengono avvicinate da Bill. Il magnate non può dire dove, ma è sicuro di aver già incontrato Poppy in passato. Da parte sua la donna appare infastidita dalla sua presenza, e dall’intromissione in un momento che avrebbe dovuto essere solo per lei e la figlia, e nega decisa di conoscerlo. Bill a quel punto decide di congedarsi educatamente.

Trame settimanali Beautiful: Ridge fa a Brooke un regalo speciale

Ridge Forrester accoglie Brooke alla Forrester Creations con una sorpresa davvero speciale: ha preparato per lei un album fotografico dove sono raccolti tanti ricordi della loro lunga e tormentata storia d’amore. I due ripercorrono insieme i momenti salienti della loro love story, con i momenti di passione ma anche i tanti errori e le riconciliazioni che l’hanno segnata.

Ricordano con un pizzico di nostalgia il loro primo incontro a una festa organizzata a bordo piscina a casa di Eric, evento nel quale Brooke nei panni di una giovane cameriera rimase folgorata dall’affascinante figlio del padrone di casa. Subito dopo arriva il momento di ricordare l’inizio della carriera della Logan come chimico alla Forrester e quello in cui sono arrivati a creare la rivoluzionaria stoffa Belief, un tessuto che ha segnato un’epoca nella moda.

Sfilate, momenti romantici e dichiarazioni d’amore, ma anche viaggi e matrimoni sono tutti racchiusi in quell’album di ricordi. Tra quelle pagine vi sono anche ricordi dolorosi, come quelli legati alla decisione di Ridge di tornare con Taylor, lasciando la Logan sola ad Aspen.

Entrambi sanno bene che la forza per superare anche i momenti più bui della loro vita è arrivata a entrambi dal sentimento profondo che li ha sempre uniti, e che in occasione della trasferta a Roma (complice anche un grande tenore del calibro di Andrea Bocelli) è riemerso con tutta la sua forza, portandoli alla riconciliazione definitiva.

Hope difende Thomas con Deacon nelle prossime puntate Beautiful

Parlando con suo padre Deacon a Il Giardino, Hope continua a difendere Thomas. Davanti alle critiche di Sharpe, la giovane ribadisce che il figlio di Ridge è profondamente cambiato, e rinfaccia al padre la sua decisione di stare con Sheila.

Hope non fa mistero che la perfida rossa rappresenti, per lei e per tutti, una costante minaccia, e disapprova apertamente la scelta di Deacon. La ragazza continua affermando che – fino a quando il padre continuerà a vivere con lei – dovrà rinunciare a vederla e a incontrare i suoi nipoti.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Ridge, Brooke e R.J. discutono delle condizioni di salute di Eric. La gioia di aver trascorso il giorno del Ringraziamento è offuscata dal pensiero che il magnate peggiora costantemente.

R.J. non può cancellare il rimorso per aver parlato ai genitori delle condizioni di salute del nonno, e loro cercano di rassicurarlo dicendogli che ha fatto la scelta giusta. Il ragazzo è deciso a restare accanto a Eric e lavorare con lui alla nuova collezione.

Donna e Katie – sebbene preoccupate moltissimo per il peggioramento di Eric – continuano a sostenerlo. Le due donne insistono per avere un consulto con il dottor Colby, ma Forrester senior rifiuta e afferma che intende dedicare gli ultimi mesi della sua vita alla sua grande passione: la moda.

Tutti in famiglia sono ormai a conoscenza della malattia di Bill, ma evitano di parlarne apertamente per dargli l’impressione che il suo segreto sia ancora custodito gelosamente. Steffy decide però di aprirsi con il marito, e chiede a Finn un parere medico.