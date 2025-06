Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 21 al 27 giugno? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori Eric, che avrà un nuovo malore proprio durante i festeggiamenti organizzati per lui. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Beautiful: una festa ben riuscita

Le condizioni di salute di Eric peggiorano, e il patriarca dei Forrester ha un nuovo malore proprio nel corso dei festeggiamenti voluti da lui per salutare tutti i parenti e gli amici. Tutto sembrerà svolgersi al meglio, e nonostante i presenti facciano tutti fatica a nascondere la tristezza per le condizioni di salute del vecchio stilista, l’atmosfera è abbastanza serena.

Eric si complimenta con il nipote Thomas e Hope, dicendosi convinto che – se sono felici insieme – nessuno ha il diritto di interferire nel loro rapporto. Il patriarca dei Forrester dedica poi parole di stima e incoraggiamento ai presenti, mentre tutti si interrogano su quanto tempo gli rimanga ancora da vivere e cercano in ogni modo di nascondere la preoccupazione dietro un malcelato sorriso. Nessuno deve far sapere a Eric di essere al corrente della situazione.

Steffy telefona al marito e lo invita a raggiungerla quanto prima alla villa. Finn è ancora impegnato in ospedale con un caso complesso, ma le promette di giungere al più presto. Le sue parole però non sembrano bastare a cancellare l’inquietudine della giovane Forrester.

Anticipazioni Beautiful al 27 giugno: Eric si sente male (di nuovo)

La serata speciale della famiglia Forrester prosegue, e lo stilista appare felice di essere circondato dagli amici e dai parenti più cari, che a uno a uno gli esprimono affetto e gratitudine per tutto ciò che ha fatto per loro e per l’azienda.

R.J. si rivolge al nonno per esprimergli tutta la sua gratitudine per averlo aiutato a trovare la vocazione nel campo della moda. Zende fa lo stesso, ed Eric esorta entrambi a proseguire nel loro lavoro con lo stesso impegno dimostrato finora.

Thomas parla con Hope dell’abilità di suo padre, nel non far scoprire al nonno la verità sull’esito della sfida. Donna li sente ed esorta Brooke e Ridge a tacere, per non spezzare il cuore di Eric. A sorpresa però il patriarca ringrazia il figlio per aver agito come ha fatto in nome dell’amore. Tutti sono sgomenti nello scoprire che Eric ha intuito la verità.

L’atmosfera alla festa si fa improvvisamente pesa, quando Eric viene colto da un nuovo malore. Proprio durante il brindisi l’anziano stilista perde i sensi. Ricoverato in condizioni gravissime, Eric lotta tra la vita e la morte. I suoi familiari fuori dalla stanza attendono notizie, mentre i medici sembrano fare fatica a stabilizzarlo.

I dubbi di Ridge sul malore del padre nelle prossime puntate Beautiful

Gli amici e i parenti rimasti a casa dello stilista si interrogano sui motivi che possono aver provocato il crollo di Eric. Alcuni ipotizzano che possa essere stato causato dall’emozione per la verità sulla sfida, altri sospettano che sia stato il fatto di sapere che tutti erano al corrente delle sue condizioni di salute.

Nessuno di loro sembra avere una risposta sulle cause scatenanti, ma molti di loro vorrebbero correre in ospedale. Zende e R.J. sentono che in quel momento il loro posto è accanto a Eric, ma Bridget li ferma spiegando che la loro presenza finirebbe per essere solo d’intralcio ai medici.

Steffy intanto arriva in ospedale e trova conforto in Finn, che le confessa di aver già studiato il caso di Eric in gran segreto, e di aver scoperto che c’è una terapia sperimentale che potrebbe rivelarsi preziosa. Il tempo a disposizione purtroppo è pochissimo e serve subito il consenso dei familiari.

Beautiful, spoiler settimanali: Ridge chiamato a decidere

Steffy intravede un nuovo barlume di speranza, che però si spegne quando Ridge – che ha la procura sanitaria del padre – viene chiamato a dare il consenso. Il padre delle ragazza sa bene che la nuova cura non offre garanzie e che potrebbe anche limitarsi a prolungare le sofferenze del padre.

Ricordando il desiderio di Eric, che aveva ribadito di non voler essere mantenuto in vita a ogni costo, Ridge non se la sente di dare il suo consenso. Neppure le suppliche di Brooke, Donna e Steffy riescono a fargli cambiare idea. Ridge chiede a tutti di prepararsi per dire addio al patriarca. Sarà davvero la fine per Eric?

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Thomas, Hope, Zende e Carter si ritrovano nell’ufficio di Eric alla Forrester Creations, e ricordano quanto lo stilista sia stato importante nella vita e nella carriera di ognuno di loro.

Eric intanto è ancora in coma, collegato a un respiratore, e circondato dai suoi cari che – tra speranza e angoscia – provano a convincere Ridge a consentire a Finn di usare la terapia sperimentale.