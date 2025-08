Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 2 all’8 agosto? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Bill, che parlando con Liam gli rivelerà di essere felice con la madre di Luna. Il magnate si sta innamorando, o anche stavolta si tratterà di qualche piano elaborato per un motivo al momento sconosciuto, proprio come accadde con Sheila?

Trame settimanali Beautiful: la confessione di Bill a Liam

Tra padre e figlio ci sarà una conversazione molto intensa, durante la quale Spencer senior ammetterà di trovarsi particolarmente a suo agio quando è in compagnia di Poppy Nozawa. La madre di Luna sembrerà aver fatto breccia nel cuore del magnate, al punto che l’uomo informerà il figlio che la loro relazione potrebbe farsi veramente seria.

Poco dopo la madre di Luna si reca alla Forrester per incontrare la figlia, ma trova Li e tra le due sorelle scoppia l’ennesimo litigio. Mentre è lì, riceve anche una telefonata di Bill, e Li – non sapendo chi sia l’interlocutore dall’altra parte del filo – accusa la sorella di voler solo sfruttare un nuovo uomo nella sua vita. Li rivolge la stessa accusa alla nipote, sostenendo che anche lei cerca solo di approfittarsi di R.J.

Beautiful, spoiler settimanali: Eric viene dimesso

Le condizioni di salute di Eric migliorano notevolmente, e il patriarca di casa Forrester può finalmente lasciare l’ospedale. L’uomo saluta e ringrazia Finn per avergli salvato la vita, poi si appresta a tornare a casa.

Alla villa tutti lo attendono gioiosi, ma Ridge non può fare a meno di temere le parole di disapprovazione del padre sulla sua decisione di sottoporlo a una cura sperimentale da parte di Finn. Preoccupato, Ridge si confida con Brooke.

Eric racconta di aver visto Stephanie in quel lungo sonno, e Ridge si sente ancora più dispiaciuto per averlo strappato dalle braccia della madre. I suoi timori però, vengono ben presto cancellati dalle parole di Eric, che si dichiara felice di essere lì con tutti loro.

Bill e Poppy sorpresi insieme nelle prossime puntate Beautiful

Bill invita Poppy a una cena a Il Giardino e i due vengono serviti da Sheila. La serata scorre piacevolmente, e la coppia – dopo aver rivangato molti ricordi del passato – decide di trascorrere la notte insieme. Spencer e la madre di Luna si dirigono alla villa sulla spiaggia, pensando che si vuota.

In realtà Wyatt ha affittato quella dimora a R.J. poco prima di partire, e il ragazzo sta per arrivare con Luna. I due giovani sorprendono così Bill e Poppy il atteggiamenti intimi. Neppure il tentativo della coppia di nascondersi si rivela efficace, in quanto Luna viene allarmata da un rumore che i due fanno inavvertitamente. Per scusarsi Bill e Poppy sostengono di essere arrivati solo pochi minuti prima dei due giovani, ma R.J. se ne va determinato a tornare solo quando avrà i documenti dell’affitto.

Beautiful, spoiler: Thomas e Hope discutono della loro relazione

Tra il figlio di Ridge e la giovane Logan arriva il momento di un confronto chiarificatore. Hope è turbata dalle confessioni dello stilista, ma non può dimenticare i momenti belli che ci sono stati tra loro.

In un momento di trasporto Hope bacia Thomas, facendo riaccendere in lui la speranza di un futuro insieme.