Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 14 al 20 giugno? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione per Eric. Il patriarca dei Forrester avrà un malore che preoccuperà moltissimo Donna. Nel frattempo Zende discuterà aspramente con R.J.

Trame settimanali Beautiful: Donna preoccupata per Eric, Zende discute con R.J.

La malattia di Eric Forrester sembra avanzare a ritmo incalzante, tanto che l’uomo è vittima di un forte malore. Mentre si trova a casa con Donna, il patriarca di casa Forrester perde i sensi e lei non riesce a farlo riprendere.

Mentre la Logan vive momenti di panico a casa, negli uffici della Forrester Creations si respira un’atmosfera particolarmente tesa. Zende discute con R.J. e gli rinfaccia di occupare quello che un tempo era il suo ufficio. Il giovane non manca di criticare aspramente anche l’ultimo modello del cugino, sostenendo che quell’abito denota tutta la sua mancanza di formazione accademica nel settore della moda.

R.J. si difende ammettendo di non aver frequentato nessun istituto, ma di avere imparato moltissimo da suo nonno. Le sue parole finiscono per far infuriare ancora di più Zende, che a quel punto non riesce a trattenersi e accusa il cugino di essere favorito solo perché è il figlio di Ridge e Brooke. Ma Zende non ci sta e ribatte che quel posto di “apprendista” al fianco del nonno sarebbe dovuto spettare a lui.

Anticipazioni Beautiful al 20 giugno: Eric vuole organizzare una festa

La notizia lascia tutti senza parole: Eric, nonostante le sue precarie condizioni di salute, ha intenzione di organizzare una festa. Hope arriva proprio mentre Brooke e Ridge stanno discutendo di questa cosa, e non può trattenersi dall’esprimere la sua preoccupazione.

Sua madre e il patrigno però cercano di rassicurarla, dicendole che l’anziano patriarca dei Forrester ha ormai preso la sua decisione e che niente potrà fargli cambiare idea. Ridge ringrazia Hope per la sua premura e va da R.J.

Lo trova ancora intento a discutere con Zende e interviene, confermando che non c’è stato alcun favoritismo a favore del figlio e raccontando a Zende la verità sulla malattia di Eric. Il ragazzo scoppia in lacrime sconvolto, ma Ridge lo invita alla discrezione dicendogli che lo stesso Eric non vuole che le sue condizioni di salute divengano di dominio pubblico.

Intanto però l’anziano patriarca si rende conto che il suo tempo a disposizione sta per scadere, e decide di anticipare i festeggiamenti, così da poter salutare in allegria tutte le persone che gli sono care. Donna cerca di nascondere il suo dolore e lo sostiene, mentre Ridge e Brooke fanno sempre più fatica a mantenere un comportamento “normale” sapendo la verità.

Eric cambia testamento nelle prossime puntate Beautiful

Poco dopo Carter comunica a Ridge che suo padre ha cambiato il testamento, dando a lui la procura sanitaria. Il figlio di Eric intuisce subito che questo è un ulteriore segnale del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Nel frattempo i parenti più lontani vengono avvertiti del fatto che la festa è stata anticipata, ma solo Thorne conferma la sua presenza. Quando quest’ultimo arriva alla Forrester, Ridge è costretto a rivelargli la verità sulla salute di Eric. Thorne è sconvolto e non capisce perché suo padre gliel’abbia tenuta nascosta, ma Ridge lo informa che Eric non vuole la pietà di nessuno di loro.

Anche Bridget arriva a Los Angeles, e la sua aria gioiosa per la festa si trasforma in grande tristezza non appena Brooke le confida le reali condizioni del padre.

Inizia la festa e tutti si fingono allegri. La serata sembra proseguire nel migliore dei modi: Eric osserva gioioso i suoi invitati ridere e scherzare fino a quando un nuovo malore finisce per rischiare di rovinare tutto.