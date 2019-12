Nella puntata di oggi 4 dicembre di Beautiful, Liam telefona a Hope per informarle del volo cancellato, ma proprio in quell’istante la figlia di Brooke entra in travaglio. Liam promette a sua moglie di fare l’impossibile per essere presente al momento della nascita della loro bambina. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale della storica soap in replica streaming.