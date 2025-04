I protagonisti di Beautiful potrebbero tornare in Italia. La notizia sensazionale arriva da Casey Kasprzyk, uno dei produttori della soap, che sul suo profilo social ha condiviso immagini che lo ritraggono nel Bel Paese.

La soap americana Beautiful tornerà in Italia?

Tutto farebbe pensare che per i protagonisti della soap a stelle e strisce si stia prospettando una nuova trasferta italiana. Dopo le riprese romane del 2023, Brooke, Ridge, Hope e Steffy potrebbero tornare nel Bel Paese. A fare da apripista a questa ipotesi sono state alcune immagini postate da Casey Kasprzyk sul suo profilo Instagram, che lo ritraevano immerso nella suggestiva cornice di Napoli e Capri.

Il commento sul post, nel quale il produttore affermava di aver fatto una “gita veloce” in Italia per sondare alcune location nella bella cornice campana, sembrerebbero non lasciare dubbi sul fatto che il suo non sia stato solo un viaggio di piacere. A confermare l’ipotesi di nuove riprese italiane sarebbero poi le parole dello stesso produttore, che ha affermato “Non vedo l’ora di tornare di nuovo” e gli hashtag usati (sotto le foto ha inserito #boldandbeautiful e #beautiful).

Nuove puntate Beautiful girate a Napoli?

A meno di due anni dalle scene che hanno visto “stravolta” la vita di Brooke, Ridge, Hope e Liam, i protagonisti della soap a stelle e strisce potrebbero dunque tornare nel nostro Paese. All’ombra del Colosseo Hope aveva baciato Thomas, senza accorgersi che Liam (giunto nella Capitale per farle una sorpresa) stava osservando la scena. Sempre a Roma Ridge aveva programmato una “serenata” per Brooke con l’aiuto del celebre tenore Andrea Bocelli.

In precedenza la soap aveva visto i protagonisti immersi in scenari altrettanto suggestivi, con riprese che avevano mostrato le bellezze di Venezia, Portofino e della Puglia. Non c’è quindi da stupirsi se la produzione della soap più longeva nella storia delle televisione ha deciso di fare una nuova “scampagnata” nel Bel Paese, per portare anche oltreoceano le bellezze che il Golfo di Napoli offre.

Benché non vi sia ancora alcuna conferma ufficiale, sembra proprio che anche il capoluogo campano entrerà a far parte degli albi di Beautiful, che in 36 anni di riprese ha più volte deciso di mostrare tutte le bellezze del Bel Paese. Per rimanere aggiornati su questa news, e conoscere eventuali ulteriori dettagli sugli eventi previsti nel capoluogo campano, continuate a seguirci.