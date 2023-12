Oggi – lunedì 25 dicembre – i tantissimi fans di Beautiful che come ogni giorno si collegheranno a Canale 5 non troveranno ad attenderli i loro beniamini. La soap americana che da anni ci fa compagnia nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset non andrà in onda. Beautiful sospesa, perché? Continua a leggere e scopri i motivi che hanno portato le reti Mediaset a un cambio di palinsesto, mettendo in pausa per la giornata di oggi anche la celebre soap d’oltreoceano.

Beautiful, salta l’appuntamento del Natale

I vertici Mediaset hanno deciso di mettere in pausa Beautiful per la giornata Natale, per dar modo ai fans di trascorrere la festività con i propri parenti e familiari senza perdere neppure un appuntamento con le vicende di Brooke e Ridge.

Per questo motivo oggi lunedì 25 dicembre – la soap non ci farà compagnia con il consueto appuntamento delle 13.40 circa su Canale 5.

Cosa andrà in onda al suo posto? Il palinsesto Mediaset prevede la replica del concerto di Elisa “Buon Natale anche a te” – già trasmesso ieri sera, vigilia di Natale – che inizierà alle 13.40 e ci farà compagnia fino alle 17 circa, seguita dal film drammatico “Un Natale da Corgi“.

Quando tornerà Beautiful in TV?

Il cambio palinsesto Mediaset prevede una pausa della soap anche domani, martedì 26 dicembre. Dopo lo stop momentaneo nei due giorni festivi di Natale e Santo Stefano, Beautiful tornerà regolarmente sui nostri teleschermi mercoledì 27 dicembre, con un nuovo episodio inedito che andrà in onda dalle 13.42 alle 14.18 circa.

Il matrimonio tra Brooke e Ridge Forrester riuscirà a “superare” le interferenze di Steffy e Thomas, che premono affinché suo padre lasci la Logan per tornare con la loro madre Taylor? Lo scopriremo con i nuovi episodi inediti che andranno in onda nel corso della settimana. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per restare sempre aggiornati sulle anticipazioni della vostra soap preferita.