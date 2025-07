Un’amara sorpresa attende i fans di Beautiful che oggi – domenica 6 luglio – si collegheranno come di consueto su Canale 5 per seguire le vicende dei Forrester. La soap americana oggi non andrà in onda, perché? Continua a leggere per scoprire i motivi di questo stop improvviso.

Beautiful si ferma oggi 6 luglio

Il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset subirà qualche modifica, dovuta principalmente alla fine di The Family 2. L’ultima puntata del serial turco è infatti andata in onda ieri, sabato 5 luglio. Questo ha portato i vertici di Cologno Monzese a delle variazioni nella programmazione, con scelte che potessero coprire l’intero slot orario.

Di conseguenza la programmazione di Canale 5 per oggi vedrà eccezionalmente il programma L’Arca di Noè, che prenderà il via alle 13:40 e ci terrà compagnia fino alle 14:00 circa. A seguire saranno trasmesse le repliche delle tre puntate de La Notte nel Cuore andate in onda lo scorso venerdì in prime time. Ciò permetterà ai fans della dizi turca di arrivare “preparati” ai nuovi episodi che saranno trasmessi stasera – in prima visione assoluta – nelle rete ammiraglia del Biscione.

Beautiful, quando torna in TV?

Gli appassionati di Beautiful possono stare tranquilli, visto che i loro beniamini torneranno a tener loro compagnia già domani, lunedì 7 luglio, nel consueto slot orario in daytime.

L’episodio di domani si preannuncia particolarmente intenso, e assisteremo alla riflessione di R.J. e Luna sull’importanza che Eric Forrester ha sempre avuto per l’azienda di moda e nella loro vita. I due giovani saranno molto preoccupati – come tutti gli altri membri della famiglia – per le condizioni di salute del patriarca della moda. La sofferta decisione di Ridge di far operare suo padre da Finn e Bridget riuscirà a salvargli la vita? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la serie tv americana.