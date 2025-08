A partire da oggi, domenica 3 agosto, la serie tv americana Beautiful andrà in onda con delle repliche. La soap più longeva della televisione si prenderà una vacanza, e Mediaset ha deciso di sfruttare queste settimane di agosto per riproporre gli episodi più eclatanti di questa stagione.

Beautiful, dal 3 agosto iniziano le repliche

I telespettatori che oggi – domenica 3 agosto – si sono collegati come di consueto a Canale 5 per seguire le vicende dei Forrester sono rimasti sorpresi nello scoprire che la trama aveva fatto un salto indietro di circa un mese.

Si sono infatti ritrovati ad assistere alle indecisioni di Ridge riguardo al padre Eric: far staccare la spina che lo tiene in vita o tentare la terapia sperimentale proposta da Finn? Il marito di Steffy avrà avuto modo di studiare questa nuova terapia, e sembrerà convinto che possa offrire grandi chance al nonno di sua moglie. Ridge è però combattuto, perché nelle sue orecchie risuonano le parole del padre, che lo aveva pregato di non dare il consenso a nessun accanimento terapeutico.

I fans più affezionati della serie tv americana, sanno già bene come andrà a finire questa vicenda, ma noi non vi sveliamo niente per non rovinare la sorpresa a chi, magari, assiste a questa trama per la prima volta.

Quando torneranno gli episodi inediti di Beautiful?

I vertici di Cologno Monzese hanno reso noto che le repliche di Beautiful, iniziate oggi, andranno avanti per circa due settimane.

La decisione è arrivata improvvisa e – sebbene l’ipotesi dello stop fosse già stata ventilata – era attesa per la settimana centrale di Ferragosto.

Non sappiamo ancora se i nuovi episodi inediti della soap americana, riprenderanno nel weekend dopo Ferragosto, ovvero domenica 17, oppure si preferirà attendere lunedì 18 agosto e far partire i nuovi episodi con l’inizio settimana. Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati, e scoprire con noi qualche novità sulle prossime puntate Beautiful.