Matrimonio interrotto? Nella puntata di Beautiful in onda oggi, martedì 30 luglio 2019, Thorne e Katie si sono promessi amore per tutta la vita, anche se Bill ha deciso di non interrompere le nozze. Nonostante la mancata resa, però, Spencer sta ora riflettendo sulla prossima azione da compiere per arrivare ad ottenere la custodia del piccolo Will. Ecco, allora, il video Mediaset con l’odierno appuntamento con la soap opera, da consultare in streaming on demand.