Per fare moda servono i soldi? Nella puntata di Beautiful in onda oggi, lunedì 8 luglio 2019, Ridge ha scelto di finanziare la “Intimates” di Steffy. Tale decisione, però, ha deluso non poco le aspettative di Brooke, come ormai noto schierata a sostegno della figlia Hope e della linea “Hope for the future”. Rivediamo, allora, l’intero odierno episodio della soap opera di Canale 5, in questo nuovo video Mediaset disponibile in streaming on demand. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle nuove puntate, trasmesse in questi giorni nel “pomeriggio d’amore” della rete ammiraglia del “Biscione”.