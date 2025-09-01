La serie tv americana The Bold and the Beautiful che ogni giorno ci tiene compagnia su Canale 5 con il titolo italiano Beautiful, si avvicina a un traguardo decisamente importante. Era infatti il 23 marzo 1987 quando la soap fece il suo debutto sulla CBS, e da allora non ha mai mostrato segni di cedimento. Possiamo dire che in tutti questi anni, il solo importante cambiamento è stato quello che ha riguardato il produttore esecutivo, visto che Bradley Bell è succeduto ai creatori storici, William J. Bell e Lee Philip Bell, rispettivamente nonno e padre di Bradley. Ora però qualcosa sta per cambiare: Beautiful si prepara a rifarsi il look.

Beautiful, nuova location per la serie americana di Canale 5

La notizia era già nell’aria da un po’, ovvero da quando – poco prima dell’estate – la produzione di Beautiful aveva deciso di non rinnovare il contratto d’affitto con gli studi della CBS. A Bell e alla sua squadra era stato comunque concesso di continuare a utilizzare gli studi della CBS Television City finché non avessero trovato una location più adatta, e questo ha permesso di non interrompere le registrazioni.

Ora però, sembra che il boss della soap sembra avere trovato lo spazio ideale: si tratta dei Sunset Las Palmas Studios. Qui lo staff avrà a disposizione una casa più grande e spaziosa.

Il locale è stato ufficialmente inaugurato lo scorso 19 agosto, e molto presto gli attori inizieranno a girare le trame nella nuova casa.

Beautiful cambia set, ma non è questa l’unica novità

Contemporaneamente arriveranno nuove vicende, che dimostreranno di avere tutti gli “ingredienti” per tenere ancora alta l’attenzione del pubblico, anche dopo quasi 40 anni.

Il cambio di set infatti, non sarà la sola novità della serie americana: come anticipato dal produttore Bradley Bell nel corso dei nuovi episodi assisteremo anche a qualche sorpresa che fi farà trattenere il fiato, così come al ritorno di vecchie glorie della soap. Quali saranno i ritorni in grande stile che caratterizzeranno le prossime stagioni Beautiful? Sull’argomento Bell mantiene ancora il massimo riserbo, ma appare evidente che questa serie tv (la più lunga nella storia delle soap) abbia ancora molto da raccontare.

Se anche voi siete curiosi di scoprire qualcosa di più sulle nuove trame Beautiful, continuate a seguirci.