Cosa accadrà nella settimana dall’8 al 14 marzo nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo all’arrivo di Luna, una giovane stagista che sembra nascondere un oscuro segreto. Di cosa si tratterà? Scopriamo insieme le anticipazioni degli spoiler americani.

Beautiful, spoiler settimanali al 14 marzo

La gioia di Ridge nel vedere suo figlio Thomas seguire le sue orme nella moda è rovinata solo dall’atteggiamento incomprensibile di suo padre Eric, che sembra non perdere occasione per provocarlo.

Ridge è consapevole dell’impegno richiesto nella creazione di una nuova collezione, ed è sempre più convinto che Eric debba lasciare spazio alla nuova generazione, ritenendo che sia giunto il suo momento di assumere il ruolo di stilista e amministratore dell’azienda di famiglia. Tuttavia il capostipite dei Forrester, grazie al supporto di RJ, ha ritrovato la passione e la vitalità di un tempo, cosa che suscita ammirazione e felicità in Donna Logan.

Beautiful, trame settimana dall’8 al 14 marzo

Una nuova stagista di nome Luna entra a far parte del team dei Forrester. Il suo compito in azienda è quello di fare la spola tra gli uffici della Forrester e il soggiorno di Eric, dove si continua a lavorare alacremente alla collezione. Il fascino della ragazza sembra conquistare subito Eric e R.J., anche se appare subito evidente che Luna nasconda qualcosa. Di cosa si tratterà?

Sfida tra Ridge ed Eric nelle prossime puntate Beautiful

Ridge non sa come dire al padre senza offenderlo che sarebbe preferibile che rinunciasse all’idea di creare da solo una nuova collezione, e si confida con Brooke. La Logan gli fa notare che R.J. ha accettato di entrare nel mondo della moda, nonostante le sue reticenze, solo per aiutare il nonno. L’idea di Ridge di sospendere il progetto potrebbe finire per offendere anche il ragazzo, e non solo il patriarca dei Forrester.

Ridge decide così di andare a parlare con Eric. Padre e figlio si confrontano, ma ognuno rimane irremovibile nella sua posizione. Se da un lato Ridge vorrebbe che il padre diminuisse i suoi impegni e si concentrasse sul ruolo di guida per i giovani talenti, dall’altro Eric vuole dimostrare di essere ancora lo stilista e il capo d’azienda brillante e di grande successo che è sempre stato.

Per porre fine alla questione Ridge propone al padre di presentare collezioni separate, lasciando che i compratori decidano quale sia la migliore attraverso una competizione in passerella. Eric accetta la sfida.

Cos’altro accade nella soap Mediaset?

Hope si reca nell’ufficio di Thomas e, attraverso un piccolo stratagemma, crea un’atmosfera intima per un incontro romantico.

Nell’ufficio accanto intanto Brooke, Carter e R.J. discutono sulla sfida tra padre e figlio. L’avvocato è contento che R.J. abbia iniziato a disegnare, ma esprime preoccupazione per la collezione di Eric, ritenendola un rischio commerciale, dato che la Forrester è già al massimo della sua capacità produttiva con “Hope For the Future”, “Brooke’s Bedroom” e la linea di alta moda di Ridge. Tuttavia sa bene che Eric è uno stilista di successo, e che già in passato è stato protagonista di collezioni capaci di conquistare il grande pubblico.