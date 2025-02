Cosa ci attende nella settimana dall’8 al 14 febbraio nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo agli eventi che ruoteranno intorno alla crisi coniugale tra Hope e Liam.

Beautiful, trame settimanali dall’8 al 14 febbraio 2025

Durante una conversazione con Steffy, Thomas rivela i suoi sentimenti per Hope, alimentando la speranza che, con il divorzio da Liam ormai imminente, possa finalmente conquistare il cuore della Logan. La giovane Forrester intanto cerca di capire se il fratello possa essere in condizione di accettare una eventuale riconciliazione tra lo Spencer e Logan.

Anche Brooke e Ridge discutono sulla situazione attuale tra Hope e Liam, e mentre ripensano alla festa di compleanno di Beth, esprimono la speranza che i due ragazzi riescano a superare le loro difficoltà e a ritrovare l’amore che li ha uniti, nonostante abbiano firmato i documenti di separazione. Ridge – pur riconoscendo i progressi di Thomas – condivide le preoccupazioni di Brooke riguardo al futuro di Hope, auspicando che la ragazza possa riconquistare la serenità e salvare il suo matrimonio.

Hope assalita dai dubbi nei prossimi episodi Beautiful

Di fronte a Liam e Brooke, Hope confessa con voce tremante di sentirsi persa e disorientata, ammettendo di non riconoscere più le proprie azioni, soprattutto quelle legate alla sua relazione con Thomas.

Il dubbio la attanaglia e sembra pronta a riconsiderare tutto, cercando di ricucire il suo rapporto con Liam e salvare la sua famiglia prima che sia troppo tardi.

Poco dopo Liam si reca a casa di Eric, e racconta a Steffy della festa di compleanno di Beth e della conversazione a cuore aperto avuta con Hope. Le confida di aver provato a farle aprire gli occhi su Thomas, sperando di averla convinta del fatto che non può fidarsi di lui. A quel punto Steffy – guardando negli occhi Liam – gli pone una domanda diretta: “Se Hope cambiasse idea, proveresti a riconquistarla?“.

Liam non riesce a eludere la domanda così diretta, e le confessa che – sebbene desideri il meglio per Hope – i suoi sentimenti per lei rimangono profondi e si rende conto di aver commesso un errore nel lasciarla.

Spoiler Beautiful, le speranze di Hope

Nel frattempo alla Forrester Ridge chiede a Thomas di spiegargli cosa stia accadendo tra lui e Hope. La conversazione tra padre e figlio viene però interrotta dall’arrivo di R.J. Thomas ne approfitta per dileguarsi ed evitare così una conversazione spinosa.

Ridge e R.J. rimangono a parlare con Brooke della situazione creatasi tra Hope e Liam, e lei non nasconde la sua speranza che la riunione familiare per il compleanno della figlia Beth possa aver rimesso le basi per consentire ai due di superare la crisi coniugale.