Novità e colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 4 al 10 ottobre. La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di suspence. Al centro dei riflettori troveremo Luna, che dopo aver assunto per sbaglio le “mentine” della madre finirà a letto con Zende. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Poppy e Li, è scontro

Il conflitto tra Li e Poppy si intensifica. Li accusa Poppy di essere una cacciatrice di dote e una madre irresponsabile, insinuando che faccia uso di sostanze – le sue famigerate “mentine speciali” – e temendo che possa essere un cattivo esempio per Luna, conducendola verso strade pericolose.

Poppy, ferita ma determinata, si difende: rivendica la propria autonomia e responsabilità, accusando Li di essere troppo rigida e giudicante.

Luna sconvolta nelle prossime puntate Beautiful

Nel frattempo, Luna torna a casa profondamente turbata dopo essersi svegliata accanto a Zende, convinta però di aver trascorso la notte con R.J., il suo fidanzato.

Confessa a Poppy di non ricordare chiaramente cosa sia accaduto, sopraffatta dal senso di colpa: non avrebbe mai tradito R.J. consapevolmente. R.J., ignaro, si confida con sua madre Brooke, preoccupato per il comportamento distante di Luna. Anche Zende, scosso, cerca conforto dal nonno Eric, che lo invita a essere una guida per Luna durante la sua assenza.

Poco a poco, i ricordi riaffiorano. Luna ricorda di essersi sentita stanca alla festa, di essersi isolata per bere dell’acqua e poi di essersi addormentata. Ha un’immagine vivida di R.J., ma in realtà era con Zende. Sconvolta, inizia a dubitare di sé stessa, finché Poppy le rivela, devastata, che ha ingerito per errore una delle sue “mentine speciali”, contenenti una sostanza rilassante usata in alternativa all’alcol.

Luna realizza con orrore che è stata drogata involontariamente dalla madre, e che questo ha causato il suo tradimento. La rivelazione scatena la rabbia della giovane, che accusa sua madre di essere la causa diretta di quanto accaduto.

Beautiful spoiler: Luna scopre che la colpa è delle “mentine” della madre

Intanto, Liam approfitta della situazione per affrontare R.J. e discutere della relazione tra suo padre Bill e Poppy. Eric, nel frattempo, rassicura Zende, incoraggiandolo a guardare avanti e a credere nel proprio talento.

Quando Luna scopre che le “mentine” erano in realtà potenti psicofarmaci, comprende che sono state la causa delle sue allucinazioni e della confusione con Zende. Poppy, sopraffatta dal senso di colpa, le consiglia di non dire nulla a R.J., per proteggerla da conseguenze devastanti.

Anche Zende, distrutto, le assicura di non aver approfittato di lei e concorda sul mantenere il segreto.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

R.J., ignaro della verità, parla con entusiasmo a Hope e Thomas del suo amore per Luna, descrivendolo come puro e sincero. Mentre lui sogna un futuro insieme, Luna è tormentata dal senso di colpa e divisa tra il bisogno di confessare e la paura di perderlo. Dopo essersi confrontata con Poppy e Zende, decide di affrontare R.J. e, trovandolo accogliente e affettuoso, si prepara a dirgli tutto. Ma, sopraffatta dall’emozione, si blocca.

Nel frattempo, Poppy affronta Zende per accertarsi che non abbia approfittato della figlia. Il ragazzo, sconvolto, ribadisce di aver creduto che Luna lo desiderasse e di essere rimasto scioccato quanto lei da ciò che è successo.