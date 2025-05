Cosa ci riserveranno gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 24 al 30 maggio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo alla reazione di Hope davanti alle insistenze di tutti, che non vedono di buon occhio la sua relazione con Thomas.

Beautiful, trame settimanali al 30 maggio

Hope – parlando con sua madre – continua a difendere Thomas davanti a Brooke, sostenendo che lui è profondamente cambiato e che si sente gratificata dalla loro relazione. Davanti allo scetticismo di Brooke, Hope si dice certa del fatto che lui la ami davvero, al contrario di quanto abbia sempre fatto Liam che – a suo dire – ha sempre avuto il cuore diviso tra lei e Steffy Forrester.

Nel frattempo la figlia di Ridge torna a casa. Steffy è devastata dopo aver saputo dal padre che nonno Eric è affetto da una malattia terminale. Ne parla con il marito Finn, anche per avere un parere medico, ma lui ammette di non poter fare una valutazione precisa sena le informazioni necessarie a rassicurarla o confermare i suoi peggiori timori.

Luna si prepara all’incontro con Steffy nelle prossime puntate Beautiful

R.J. e Luna si preparano per la cena da Steffy. La ragazza è emozionatissima, non solo perché vorrebbe riuscire a fare una buona impressione sulla sorella del suo fidanzato, ma anche perché la figlia di Ridge è considerata un’icona nel campo della moda. Nonostante la tensione che aleggia nell’aria, la serata si rivela piacevole.

Steffy si dimostra una perfetta padrona di casa e mostra simpatia verso la futura cognata. A questo si aggiunge il profondo senso di gratitudine che la giovane Forrester nutre nei confronti di R.J., per aver saputo stare accanto al nonno in un momento così difficile.

Beautiful, anticipazioni settimana dal 24 al 30 maggio

Anche Thomas si sta preparando per un appuntamento con Hope, ma viene trattenuto in ufficio da Brooke, che gli ribadisce ancora una volta la sua contrarietà per quel rapporto con la figlia. Pur riconoscendo che il ragazzo abbia fatto notevoli miglioramenti dal punto di vista psicologico, la Logan non è affatto convinta che si sia lasciato del tutto alle spalle le antiche ossessioni ed è preoccupata per sua figlia. Thomas la rassicura, dicendole di essere ormai cambiato e di provare sentimenti profondi per Hope. Il ragazzo reagisce anche alla provocazione di Brooke, che lo accusa di essere la causa della fine del matrimonio di sua figlia: secondo lui Hope merita un uomo migliore, che sappia metterla al primo posto nei suoi pensieri.

Intanto Liam si dirige allo chalet per risolvere una questione riguardante la piccola Kelly, e qui si imbatte in Hope, che indossa solo la lingerie. Subito dopo il ragazzo scopre che l’ex moglie ha una relazione senza impegni con Thomas e appare sconvolto. Quando lui le chiede se hanno già una vita intima lei conferma, lasciandolo senza parole. Hope sottolinea che Thomas – al contrario di lui – la ama davvero. Liam tenta un’ultima volta di convincerla a chiudere quella storia pericolosa, ma il suo discorso viene interrotto dall’arrivo di Thomas.

Spoiler Beautiful: Zende amareggiato

Zende irrompe nell’ufficio di Ridge furioso, e pretende una spiegazione sui motivi che lo hanno spinto a estrometterlo dal progetto di Eric a favore di R.J. Forrester si giustifica attribuendo la decisione allo stesso Eric, ed evita così di parlargli della malattia del padre.

Per il giovane stilista si tratta el secondo boccone amaro da mandare giù in poco tempo: dopo la sospensione temporanea della linea di Hope si trova a dover cedere il passo anche a R.J. che – seppure senza esperienza – gli è stato preferito per collaborare con Eric. Zende accusa Ridge di favoritismi verso i suoi figli, ricordandogli che anche in passato si era verificato un episodio simile con Thomas.

Beautiful, cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Alla Forrester R.J. parla con Luna, che sta per incontrare sua madre per pranzo a “Il Giardino”. Quando madre e figlia si incontrano, Poppy ascolta la figlia che le parla delle sue esperienze entusiasmanti alla Forrester e le accenna anche alla cena a casa di Steffy.

Al ristorante c’è anche Bill, che approfitta della situazione per mettere in guardia Sheila sui rischi che potrebbe correre se solo provasse ad avvicinarsi alla sua famiglia. La Carter non si fa intimorire, e ribadisce di essere una donna diversa e felice della sua relazione con Deacon. Poco dopo Bill si accorge che anche Poppy e Luna stanno cenando al ristorante e si avvicina al loro tavolo. Il magnate non può fare a meno di notare nel volto di Poppy un viso familiare, e le chiede se per caso si siano già conosciuti in passato. Lei nega infastidita.

Alla Forrester Creations R.J. parla con Ridge e gli chiede i motivi del comportamento scostante di Zende. Lui gli spiega che tutto nasce dal timore di essere messo da parte, ora che Eric ha preferito il nipote al suo fianco. R.J. propone allora di rivelare allo stilista le reali condizioni di salute del nonno.