Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 18 al 24 aprile? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo

Anticipazioni italiane Beautiful: Steffy incoraggia Hope

Hope parla con Steffy della decisione di accettare il fidanzamento di Thomas e Paris. Anche se non ne è felice, spiega di aver scelto di farsi da parte per il bene del ragazzo e soprattutto di Douglas.Tuttavia, l’idea che Thomas intenda partire per l’Europa con Paris e il bambino la rattrista molto. Steffy capisce il suo dolore, e la incoraggia a guardare avanti.

Hope ammette di aver vissuto un periodo di forte conflitto iteriore, e lascia intendere che qualcosa in lei è cambiato, senza però entrare nei dettagli.

Beautiful – Trame settimanali al 24 aprile

Finn si confronta con Li e Jack, facendo riaffiotrare vecchie tensioni di famiglia. Si scopre che entrambi erano a “Il Giardino” la sera in cui è morto Tom Starr, una rivelazione che sconvolge Finn e lo porta a farsi domande inquietanti.

La morte improvvisa di Hollis sconvolge tutti. Era una persona amata da chiunque, inclusa Steffy. Li – che sta eseguendo l’autopsia – informa Finn che si precipita in ospedale. Hope comunica la notizia a Brooke e a Ridge, mentre Luna riferisce quanto accaduto a Bill e Poppy. Ma nessuno riesce a capire, visto che Hollis era giovane e in buona salute.

Le ipotesi si moltiplicano: Brooke sospetta una malattia nascosta, Hope teme una rapina finita male, Deacon è devastato e si colpevolizza per non essersi accorto di eventuali problemi dell’amico, mentre Sheila prova invano a consolarlo.

Beautiful si tinge di giallo: come è morto Hollis?

L”autopsia porta a galla i veri motivi della morte di Hollis: l’uomo è morto per overdose!

Questa scoperta accende nuovi inquietanti interrogativi, visto che il decesso del giovane segue a breve distanza quello di Tom Starr, avvenuto per le stesse cause. Anche la sostanza trovata nel suo corpo è identica a quella rinvenuta nell’ex senzatetto, così come i livelli di tossicità. Il sospetto che non possa trattarsi di una semplice coincidenza si accende immediatamente, e Li inizia a pensare che dietro il duplice delitto vi sia lo zampino di Sheila.

La notizia si spande in fretta, arrivando fino ai media. La reputazione del ristorante di Deacon è in pericolo.

Anche Brooke e Ridge sembrano non avere dubbi sulla colpevolezza di Sheila, e la sola a mantenere un atteggiamento più neutrale è Hope, che sinceramente non riesce a vedere un movente.

Deacon è devastato per la morte in così poco tempo di due collaboratori e amici.

Cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Nessuno sembra credere a una coincidenza e tutti sospettano di Sheila. Le sue abilità di infermiera – secondo Finn, Steffy e Li – potrebbero averle permesso di somministrare ai due uomini la dose letale. Steffy dal canto suo, dopo aver sempre sostenuto la pericolosità della Carter, è determinata a fermarla prima che possa colpire di nuovo.

Ma le cose sono andate davvero così? La polizia non tarda ad aprire le indagini e il detective Baker si presenta da Deacon e Sheila per interrogarli.