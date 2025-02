Cosa ci attende nella settimana dal 15 al 21 febbraio nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo ai tentativi di Finn di riconciliarsi con Steffy.

Beautiful, trame settimanali dal 15 al 21 febbraio 2025

Finn è a casa di Eric, e implora Steffy di tornare da lui e perdonarlo per essersi avvicinato alla madre naturale. Lei non riesce a nascondergli di provare ancora un sentimento forte per lui, ma non riesce a capire come abbia potuto far entrare Sheila nella loro vita, mettendo in pericolo lei e i bambini.

La scarcerazione della Carter ha gettato un’ombra di paura sulla vita di Steffy, che teme costantemente per la sua incolumità e quella dei suoi bambini. L’idea di tornare a casa è diventata insostenibile.

Finn la stringe a sé e, con gli occhi lucidi, le ribadisce con fermezza che il suo amore per lei è incondizionato e che nessun legame, neanche quello con sua madre, potrà mai scalfirlo.

Spoiler Beautiful al 21 febbraio

La promessa che Finn fa a Steffy sembra contrastare con quanto avviene a casa di Deacon. Qui Sheila ribadisce all’amante di non avere nessuna intenzione di allontanarsi dal figlio e di essere convinta che prima o poi riuscirà a far parte della sua vita.

Nel frattempo Hope confida a Brooke che – nonostante i suoi tentativi di salvare il matrimonio – Liam ha deciso di porre fine al loro rapporto, optando per il divorzio. Brooke non riesce a capire come il genero non abbia saputo perdonare sua figlia, mentre la ragazza sembra ormai consapevole del fatto che lui non le perdonerà mai quel bacio scambiato a Roma con Thomas, pur ignorando che la passione tra loro è andata oltre.

Thomas parla con Liam nei prossimi episodi Beautiful

Anche Thomas cerca di dare una mano a Hope a “ricucire” il suo matrimonio, e si presenta da Liam nel tentativo di ricucire lo strappo tra lui e la Logan. Convinto della sincerità dei sentimenti di Hope, cerca di fargli capire che lei lo ama e che vuole salvare il loro matrimonio, ma lui sembra irremovibile.

Ma come vivono gli altri questa crisi tra Hope Logan e Liam Spencer? Ridge è preoccupato che il feeling creatosi tra Thomas e Hope possa far ricadere suo figlio nell’antica ossessione, mentre Steffy è convinta che il fratello abbia ormai voltato pagina. Lei ribadisce che è stata Hope a baciarlo, e che se lei riuscirà a far pace con Liam tutto tornerà alla normalità.