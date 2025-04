Cosa ci riserveranno gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 12 al 18 aprile? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a un fatto che metterà in discussione tutte le convinzioni di Deacon. Sharpe costretto a scegliere tra Sheila e Hope: cosa deciderà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, trame settimanali al 18 aprile

Sheila è apparsa molto preoccupata per il suo rapporto con Deacon. La rossa – pur dichiarando a Sharpe di amarlo – era sempre stata scettica sul fatto che Hope potesse accettare il loro rapporto. Nonostante le sue perplessità però, lui si era sempre mostrato convinto che il loro amore avrebbe vinto.

Ma sarà davvero così? Nelle prossime puntate Beautiful Deacon – pur decidendo di mantenere segreta la sua relazione con Sheila agli occhi del mondo – sentirà il bisogno di condividere la sua gioia con sua figlia Hope.

Contrariamente a quanto sperato però, la ragazza non condividerà con lui questa gioia. Nello scoprire che il padre ha una relazione con la donna che in passato ha terrorizzato la loro famiglia, Hope sarà sconvolta.

Spoiler Beautiful dal 12 al 18 aprile: la scoperta di Li

Non sarà solo Hope ad essere sconvolta nei prossimi episodi Beautiful. Anche Li Finnegan sarà profondamente turbata nello scoprire che il figlio adottivo avrà fatto visita a Hope. Li cercherà di mettere in guardia il giovane medico, ricordandogli che tra la figlia di Brooke e sua moglie Steffy non è mai corso buon sangue. Un eventuale contatto con Hope rischierebbe di mettere in pericolo un futuro riavvicinamento tra lui e Steffy.

Ma non sarà questa la sola “sorpresa” che attenderà Li Finnegan. Mentre cercherà Ridge infatti, la donna finirà per imbattersi nella nipote Luna, e scoprirà così che quest’ultima lavora alla Forrester Creations.

Futuro di Luna a rischio nelle prossime puntate Beautiful?

La madre di Luna – Poppy Finnegan – aveva già messo in guardia la figlia, ricordandole che sua zia Li non avrebbe certo approvato il fatto che lei lavorasse come stagista alla Forrester Creations, ed invitando la figlia a licenziarsi.

Tuttavia Luna aveva trovato l’appoggio di R.J., che pur ignorando il legame di sangue che la collegava a Li, non aveva esitato ad assicurarle che lei era già parte della grande squadra Forrester.

Nel momento in cui Li si imbatterà nella nipote però, vedremo riaffiorare gli antichi rancori che avranno segnato il destino delle due donne. Li non sarà affatto disposta a tollerare che sua nipote possa lavorare all’interno dell’azienda che appartiene alla famiglia acquisita dal figlio adottivo, e pretenderà che Luna lasci immediatamente il posto di lavoro. La giovane tenterà di far cambiare idea a zia Li, ma senza successo.

Beautiful, anticipazioni settimana 12-18 aprile

Finn e R.J. saranno protagonisti di una curiosa discussione, durante la quale Forrester ricorderà al medico che dovrà tagliare i ponti con la madre naturale, se davvero vorrà recuperare il suo rapporto con Steffy. Finn da parte sua risponderà al “suggerimento” confermando la sua volontà di mantenere Sheila fuori dalla sua vita, e poi proseguirà chiedendo a R.J. se sia innamorato.

Quest’ultimo non riuscirà a negare che il suo cuore sia occupato, e si limiterà a sorridere.

Cos’altro accadrà nella soap Mediaset?

Hope non riuscirà ad accettare la relazione tra il padre e Sheila, e si rifugerà a casa di Finn. Lui si scuserà per non averle detto niente, ma Hope lo solleverà da ogni colpa. D’altronde non sarebbe mai riuscita a credere che Sharpe avesse una relazione con Sheila, se non avesse visto tutto con i suoi occhi.

Subito dopo Hope si recherà a casa della madre, e racconterà a Brooke quanto avrà appena scoperto. Nel frattempo Deacon e Sheila rifletteranno sull’incontro avuto con Hope, e decideranno di mantenere segreti i loro progetti matrimoniali – almeno per il momento – per non creare altri attriti.