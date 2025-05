Cosa ci riserveranno gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 10 al 16 maggio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo al ritorno di Steffy a Los Angeles. La figlia di Ridge Forrester rientrerà da Parigi, pur sapendo che Sheila potrebbe rappresentare per lei un grosso pericolo.

Beautiful, trame settimanali al 16 maggio

Steffy dopo la trasferta europea – fa ritorno a Los Angeles con i figli. La giovane ha deciso di non mostrare più paura nei confronti di Sheila Carter, ed è pronta ad affrontarla apertamente per fargli capire che è arrivato il momento che esca dalla vita sua e della sua famiglia.

Nel frattempo la rossa si mostra divisa tra il desiderio di costruire un rapporto con suo figlio, e quello di cedere alle richieste di Deacon, che cerca di convincerla a dimenticare il passato che per lei è un’ossessione e costruire una nuova vita con lui.

Spoiler Beautiful dal 10 al 16 maggio: i preparativi per il ritorno di Eric alla Forrester

Eric ha vinto la sfida contro Ridge, e si appresta a riprendere il suo posto in azienda. Proprio il Forrester junior è intento – insieme a Luna – a riordinare l’ufficio del patriarca alla Forrester Creations. Mentre Ridge è perso tra tanti vecchi oggetti personali del padre, che risvegliano tanti bei ricordi in lui e rinsaldano quel legame che sembrava incrinato dalla sfida, Brooke e R.J. riflettono sulle possibili conseguenze della malattia di Eric e sulla vittoria ottenuta nella recente sfida.

Katie e Brooke concordano sul fatto che per R.J. sia stato davvero difficile continuare a mantenere il segreto sulla salute del nonno, mentre Donna è sempre più provata per le pessime condizioni di salute dell’uomo che ama.

Steffy affronta Sheila nelle prossime puntate Beautiful

Steffy Forrester mantiene la parola data e – insieme a Finn – si presenta a casa di Deacon e Sheila per affrontare la suocera. Non mostra alcun timore la voce della figlia di Ridge, mentre afferma che non è più disposta a scappare per potersi difendere e garantire l’incolumità ai suoi cari.

I toni si fanno sempre più accesi, quando Steffy mostra tutto il suo disprezzo anche a Deacon, accusandolo di essersi legato a una donna così pericolosa. Le dichiarazioni di Sheila, che afferma di essere cambiata, non sembrano essere sufficienti a calmare Steffy, che in preda alla rabbia reagisce colpendo la suocera con un pugno.

Beautiful, anticipazioni settimana dal 10 al 16 maggio: Finn si schiera con Steffy

Finn e sua moglie Steffy se ne vanno e tornano a casa, contenti di essere riusciti a riappropriarsi della loro quotidianità. Entrambi giocano con i loro figli, e la piccola Kelly appare raggiante per il ritorno della mamma a casa e per poter rivedere suo padre.

Finn si complimenta con Steffy per come ha affrontato Sheila, e le promette che nessuno potrà mai più minare la loro serenità.

Poco dopo giunge Ridge, e parlando con la figlia esprime tutta la sua preoccupazione per il suo ritorno. Quando Steffy gli confessa il suo stupore per la vittoria di Eric nella sfida padre/figlio, Ridge evita di parlarle delle condizioni di salute del nonno, ma insiste sui motivi che l’hanno riportata a Los Angeles. Lei cerca di rassicurarlo raccontandogli di aver già chiarito le cose con Sheila e Ridge la scolta in silenzio. Il Forrester sa fin troppo bene quanto possa rivelarsi pericolosa la Carter e non può fare a meno di essere preoccupato per sua figlia.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap americana di Canale 5?

Quando Eric arriva in ufficio con Donna, trova Ridge ad attenderlo. “Perché non mi hai detto niente?” le chiede e lei confessa di essere stata costretta a mantenere il segreto da Eric. Ora che anche Ridge e Brooke sanno finalmente la verità però, entrambi vogliono fare il possibile per salvarlo e si rivolgono al dottor Colby. Quest’ultimo però conferma purtroppo che la situazione è irreversibile e consiglia a Ridge di trascorrere con suo padre quei pochi giorni che gli restano. Lui non si arrende e decide di consultare altri specialisti.

Liam è a cena con Bill a “Il Giardino” e rivela al padre che Steffy è tornata a Los Angeles. Spencer senior – consapevole dei sentimenti del figlio per la giovane – si chiede cosa abbia spinto Steffy a fare ritorno.

Taylor e Brooke si incontrano alla Forrester, e dopo qualche scambio di convenevoli discutono della relazione tra Hope e Thomas. Sono entrambe preoccupate per i propri figli, e mentre la Logan è convinta che Hope stia commettendo un errore, la dottoressa Hayes ritiene che Thomas non possa essere accusato di nulla, essendo stato sedotto. Prima che la loro discussione degeneri interviene Ridge, che invita entrambe a rispettare le scelte dei figli.