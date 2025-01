Cosa ci attende nella settimana dal 1° al 7 febbraio nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo al confronto tra Taylor e Ridge, riguardo alla decisione di Steffy di abbandonare il marito Finn e trasferirsi a casa di Eric.

Beautiful, trame settimanali dal 1° al 7 febbraio 2025

Taylor ascolta il racconto del salvataggio di Kelly sulla spiaggia per mano di Sheila. Pur essendo amareggiata per l’attaccamento che Finn prova per la madre naturale, la dottoressa Hayes non è d’accordo con Steffy e le fa notare che la sua decisione di lasciarlo abbandonando la casa familiare è stata una mossa avventata.

Taylor vorrebbe che la figlia si ricongiungesse subito con il marito, mentre Ridge non è d’accordo. Forrester ritiene che l’incapacità del medico di tenere lontana Sheila dalla loro vita possa mettere la figlia e i nipoti in serio pericolo. Secondo Ridge un eventuale ricongiungimento della coppia potrebbe avvenire solo se, e quando, Finn avrà dimostrato di poter tenere lontana Sheila.

Spoiler Beautiful, Finn si confronta con R.J.

Nel frattempo Finn – disperato per non essere riuscito a riportare a casa Steffy e i bambini – chiama R.J. e gli chiede di aiutarlo a raggiungere il suo scopo. Parlando con lui il medico ammette di aver sbagliato ad abbracciare Sheila in tribunale, subito dopo la sentenza che la riportava a essere una donna libera, ma si dice anche convinto di essere in grado di proteggere la sua famiglia.

Il dottor Finnegan confessa anche di temere che Liam possa approfittare di questa crisi tra lui e Steffy, per cercare di riconquistarla.

Wyatt incoraggia Liam nei prossimi episodi Beautiful

I timori di Finn potrebbero rivelarsi fondati, visto che – proprio nelle stesse ore – Liam discute con Wyatt. Il fratello lo incoraggia a farsi avanti con la donna che non ha mai smesso di amare, ora che la crisi con Finn sembra avergli dato una possibilità per riconquistarla.

Dopo una giornata di duro lavoro, Steffy rientra a casa di Eric e telefona a Thomas. Lui la incoraggia, ma lei si dice confusa e amareggiata per la situazione che si è venuta a creare, nonostante si senta protetta e al sicuro a casa del nonno.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Ridge si presenta da Brooke con una sorpresa: ha disegnato per lei diversi abiti da sposa uno più bello dell’altro tra i quali sceglierne uno da indossare per la cerimonia.

Brooke però ha altri progetti. Vuole un abito che rifletta il suo nuovo stato d’animo, quello che la vede in una fase nuova della sua vita in cui si è riunita a Ridge con maggior consapevolezza della propria identità. La Logan vuole sorprenderlo scegliendo da sola il vestito per il matrimonio.

Intanto Liam ripensa alla love story avuta in passato con Steffy e decide di andarla a trovare. Le dice di essere sempre stato innamorato di lei e che continuerà ad esserlo per tutta la vita. Spencer tenta di baciarla, ma lei lo respinge e gli chiede di andarsene.