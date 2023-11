Le anticipazioni di Beautiful in onda dall’11 al 17 novembre 2023 ci svelano che – mentre tutti si dichiarano felici per la fine dell’incubo Sheila è viva e mette Deacon in seria difficoltà. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Anticipazioni Beautiful: il ritorno di Sheila

Le anticipazioni di Beautiful dal 11 al 17 novembre rivelano che assisteremo alla felicità di Finn e Steffy, di nuovo insieme, consapevoli del fatto che il loro amore li ha salvati dalla follia di Sheila. Anche Ridge, Quinn, Carter e Zende – ignari della verità – parlano della morte della Carter, ed esprimono la loro gioie per essersi liberati di un incubo.

Chissà quale sarebbe invece il loro stato d’animo se sapessero che in realtà Sheila è viva, e si è rifugiata a casa di Deacon per nascondersi alla polizia.

Beautiful, anticipazioni settimanali al 17 novembre

Se le forze dell’ordine scoprissero che Sheila Carter è viva sicuramente per lei si aprirebbero le porte della prigione. Ma anche Deacon – in libertà vigilata – sta rischiando moltissimo nel dare rifugio alla perfida rossa.

Subito dopo aver scoperto l’identità della donna misteriosa con cui ha passato la notte, lo Sharpe riceve la visita del suo agente di sorveglianza. Sheila lo prega di continuare a nasconderlo in casa sua, la lo Sharpe sa benissimo che questa soluzione rappresenterebbe un rischio enorme per entrambi.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Hope confida a Brooke il suo timore riguardo al fatto che la decisione di Thomas di rivolere Douglas con sé a tempo pieno, possa distruggere l’equilibrio del bambino. Eric e Donna si mostrano felici di avere Douglas e Thomas a casa loro, ma non possono fare a meno di chiedere a Ridge cosa ne pensi Hope.

Brooke si reca da Taylor, pronta a discutere la questione con l’ex moglie di Ridge. La madre di Hope teme che si sia trattato di una sua idea, e che la dottoressa Hayes speri così di creare una frattura tra lei e il marito. Brooke e Taylor discutono a lungo sulle possibili conseguenze che potrebbe avere la decisione di far vivere Douglas con il padre.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.