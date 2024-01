Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024 ci rivelano che tra Ridge e Taylor ci sarà un ritorno di fiamma. Il Forrester volerà ad Aspen e sorprenderà la ex con una dichiarazione d’amore, dicendosi disposto a dare una nuova chance al loro matrimonio. Scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Ridge si dichiara a Taylor

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 27 gennaio al 3 febbraio – vedremo Ridge rendersi protagonista di una sentita dichiarazione d’amore rivolta a Taylor. Dopo aver raggiunto la madre dei suoi figli ad Aspen, il Forrester confessa alla dottoressa Hayes le emozioni provate in occasione di quel bacio scambiato a Montecarlo.

Lo stilista si dichiara pronto a dare una nuova chance al loro matrimonio, una confessione che coglie di sorpresa Taylor. Dopo essersi meravigliata nel vedere che il suo ex ha deciso di volare in Colorado appositamente per lei, non potrà nascondere all’ex marito quanto già confessato a sua figlia Steffy, ovvero di di provare ancora dei sentimenti per l’ex marito.

Davanti alla dichiarazione di Ridge, Taylor chiede all’uomo di fare una scelta definitiva: o lei o Brooke!

Anticipazioni Beautiful, Bill va a trovare Brooke

Bill Spencer si reca a villa Forrester per incontrare Brooke e parlarle della sua situazione con Katie. Quando la Logan sente bussare alla porta pensa che sia Ridge. Suo marito è scomparso e nessuno sembra sapere dove sia finito.

La discussione tra Brooke e Bill si trasforma ben presto in un attacco del magnate nei confronti del Forrester, e Brooke è costretta a provare a contrastare le affermazioni dello Spencer, che però non può trattenersi dal ricordarle i momenti più significativi della loro storia.

Bill confida a Brooke la sua intenzione di vendere lo chalet in Colorado, rivelandole che Steffy e Taylor si trovano proprio ad Aspen per portare a termine la trattativa. Nel frattempo Eric scopre che il jet privato è stato usato da Ridge per raggiungere Aspen.

Beautiful, trame al 3 febbraio 2024: Brooke vola ad Aspen

Brooke – in evidente difficoltà – decide di partire per il Colorado. La Logan è determinata a salvare il suo matrimonio con il Forrester.

Intanto Eric e Donna sono preoccupati visto che Ridge e Taylor si trovano insieme. Timori che si tramuteranno presto in certezza, visto che – dopo la dichiarazione d’amore di Ridge – tra lui e Taylor scoccherà il secondo bacio. Stavolta sarà lo sfondo del Colorado a fare da cornice alla commovente effusione tra i due. Sarà davvero la fine del matrimonio tra Brooke e il figlio di Eric?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.