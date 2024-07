Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 20 al 26 luglio 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante. Al centro dei riflettori ci saranno Bill Spencer e Ridge Forreste, che insieme porteranno avanti il loro piano per incastrare Sheila. Nel frattempo Deacon si mostrerà geloso della Carter.

Anticipazioni Beautiful: l’inganno di Bill

Bill riuscirà a ingannare proprio tutti, in particolare Sheila. In realtà lo Spencer avrà messo in atto una vera e propria trappola ai danni della Carter, e d’accordo con Ridge cercherà di spingerla ad aprirsi con lui.

Per riuscire nel suo intento, Bill confiderà alla rossa le cose terribili che ha fatto in passato, arrivando a raccontarle della volta in cui lanciò Ridge Forrester da un elicottero. Mostrandole il suo lato oscuro, Bill proverà a convincere lei a fare altrettanto e confessi il suo primo omicidio.

Per mesi tutti sono apparsi perplessi dalla relazione tra lo Spencer e Sheila, mentre si scoprirà che l’l’imprenditore stava semplicemente recitando un copione scritto insieme a Ridge.

Anticipazioni settimanali Beautiful, Bill esausto si sfoga con Ridge

Tuttavia il suo compito si rivelerà molto più faticoso del previsto, e lo Spencer – al colmo della sopportazione – dichiarerà a Ridge quanto sia stato difficile stare con Sheila.

Il suo alleato però lo inviterà a non mollare, perché sono ormai vicini all’obiettivo. Si scoprirà così che Bill e Ridge staranno lavorando in collaborazione con la polizia per far catturare la Carter.

Spoiler Beautiful: Deacon geloso del rapporto tra Bill e Sheila

Anche Deacon Sharpe sarà convinto che Bill sia davvero innamorato di Sheila. L’ex di Brooke avrà modo di ascoltare una coversazione tra i figli del magnate, nella quale Wyatt e Liam discuteranno della loro frustrazione nel vedere il padre così preso da Sheila.

Di fronte alle loro parole, il proprietario de Il Giardino avvertirà una fitta di gelosia e preferirà allontanarsi. Deacon penserà costantemente a Sheila e ai momenti passati insieme, e non potrà fare a meno di sentirsi amareggiato al pensiero che lei sia con Bill.

Spoiler Beautiful, trame al 26 luglio: i sospetti di Steffy

Nelle puntate in onda la prossima settimana ci sarà spazio anche per la “Hope for the Future“, linea di moda che sembrerà essersi lasciata alle spalle i problemi grazie al reintegro di Thomas in azienda.

Il lavoro di Hope e Thomas darà i suoi furtti, anche se rivederli lavorare fianco a fianco accenderà mille dubbi in Steffy. La figlia di Ridge sarà molto preoccupata per la vita sentimentale di suo fratello, che rischierà di soffrire ancora per Hope. Steffy parlerà con Finn dei suoi timori, e ammetterà che questa volta sembrerebbe essere la figlia di Brooke a provare qualcosa per Thomas. Sarà davvero così?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.