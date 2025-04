Le trame che arrivano da oltreoceano rivelano nuovi colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i fans nelle prossime puntate Beautiful. Cosa accadrà in futuro nella soap americana più longeva della TV? Al centro dei riflettori troveremo Liam Spencer, che accuserà alcuni malori in un primo momento inspiegabili.

Trame future Beautiful: Liam si sente male

Nelle puntate in onda in questi giorni in America Liam è protagonista di una storyline destinata a rimettere in primo piano il suo personaggio, dopo che per anni era stato relegato nelle retrovie. Mentre in Italia abbiamo recentemente assistito all’ennesima dimostrazione del “cuore incerto” di Liam e della sua incapacità di decidersi tra Hope e Steffy, nelle puntate in onda oltreoceano i telespettatori tengono il fiato sospeso per le condizioni di salute del giovane editore.

Dopo aver temuto a lungo che il suo personaggio fosse destinato a un’uscita di scena decisa dagli autori, anche in considerazione del ruolo secondario in cui era “scivolata” la sua figura dopo le scelte sentimentali di Hope Logan e Steffy Forrester, nelle ultime settimane i fans americani stanno vivendo momenti di apprensione per il suo destino.

Le puntate Usa hanno infatti mostrato Liam vittima di alcuni malori, all’apparenza inspiegabili. Il primo cedimento del giovane Spencer è avvenuto a seguito di un’accesa discussione con suo padre. Il ragazzo è arrivato a minacciare Bill di licenziarsi dalla Spencer Publications non appena ha saputo che ha aiutato Luna Nozawa, consentendo alla giovane pluriomicida di tornare in libertà grazie ai suoi contatti importanti.

Cos’è accaduto a Liam? Le puntate Usa lasciano i fans sconcertati

Non appena Bill furioso ha lasciato la stanza, Liam è caduto a terra privo di sensi. Sarà stata la tensione per quel duro confronto padre/figlio? Ripresosi il ragazzo se n’è andato, ma per la strada il malore si è ripresentato, facendolo sbattere violentemente la testa sull’asfalto. Liam è stato trovato privo di conoscenza da Steffy e portato in ospedale in arresto cardiaco.

Soccorso subito dai medici, Spencer junior è stato operato d’urgenza per fermare un’emorragia celebrale e in seguito ha ripreso conoscenza, ma il mistero sui suoi malesseri ha destato la preoccupazione dello staff medico. Cosa sta accadendo a Liam?

Anticipazioni americane Beautiful: la terribile diagnosi

Negli episodi Usa The Bold and the Beautiful in onda in questi giorni gli spettatori hanno finalmente saputo la causa dei malesseri di Liam: il giovane Spencer ha un tumore al cervello!

Oltre alla terribile diagnosi arriva anche un’altra notizia che ha lasciato sconcertati i fans della soap americana, ovvero che la neoplasia è inoperabile.

Liam esce di scena? Le ultime indiscrezioni su Beautiful

Gli autori stanno preparando un’uscita di scena per il giovane Spencer? L’ipotesi che già si era fatta strada dopo che Liam era stato relegato a ruoli secondari è tornata a farsi strada tra i fans. Tuttavia vi sono alcuni fatti che farebbero scongiurare una sua uscita dal cast.

Non solo recentemente la CBS ha rinnovato la soap dei Forrester per altre tre stagioni, assicurando ai fans nuovi episodi almeno fino al 2028 – anno in cui Beautiful spegnerà 41 candeline – ma la produzione ha anche firmato un nuovo contratto con Scott Clifton (l’attore che interpreta Liam Spencer) oltre che con il suo “padre” televisivo Don Diamont. Questo fa supporre che il duo Spencer continuerà a tenerci compagnia ancora per molto tempo.