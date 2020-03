Le anticipazioni di Beautiful dal 6 al 12 aprile 2020 rivelano che sarà una settimana ricca di suspense. Il matrimonio di Hope e Liam è davvero in pericolo? Mentre Brooke accusa Taylor di volerlo mandare in frantumi, interviene Ridge che cerca di smorzare un po’ la tensione. Sarà però l’intervento di Thomas a chiarire la situazione: la giovane Logan gli sta solo dando una mano nella gestione del piccolo Douglas. Thomas sa bene quanto grande sia il dolore che Hope si porta dentro per la perdita della piccola Beth e vorrebbe fare di tutto per alleviarlo.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate fino al 12 aprile 2020

Eric, dispiaciuto al pensiero che Wyatt passerà alla Spencer, riesce a trovare conforto al pensiero di non aver perso anche Sally, una stilista che il Forrester considera molto in gamba. Preoccupato che possa essere successo qualcosa tra la stilista e Quinn, Eric chiede alla Fuller spiegazioni e la donna non gli nasconde di nutrire qualche remora nei riguardi della nuora da quando Flo Fulton è giunta in città. L’ex fidanzata di Wyatt sembra aver riacceso in lei teneri ricordi.

Spoiler Beautiful: chi è il padre di Flo Fulton?

Wyatt si reca nell’appartamento di Flo Fulton portando con se un test per il DNA. L’ex fidanzato della donna sembra infatti intenzionato ad aiutarla a scoprire chi è il suo vero padre. Flo, dopo un iniziale turbamento, decide di sottoporsi all’analisi.

Nel frattempo arriva in città Shauna la madre di Flo. La donna si reca a far visita a Quinn e ad Eric. Molti anni prima le due donne erano molto amiche, ma sono moltissimi anni che non sono più in contatto. Non si sono più viste infatti da quando Quinn ha lasciato Las Vegas.

Mentre Wyatt e Flo parlano del padre naturale di lei, pur senza conoscere ancora la sua vera identità, Shauna e Quinn parlano di Bill. Ad un certo punto la madre di Flo dichiara con voce ferma di non voler rivelare alla figlia l’identità di suo padre. La voce decisa della donna sembra non lasciare alcun dubbio: Flo non dovrà mai sapere la verità.