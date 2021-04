Le anticipazioni di Beautiful dal 24 al 30 aprile 2021 ci svelano che Eric prova a sollecitare Quinn per spingerla a cercare di andare d’accordo con Brooke. Wyatt, parlando con Liam, gli chiede spiegazioni sul bacio che ha dato a Steffy e che ha causato la rottura con Hope.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 24 al 30 2021

Alla Spencer Bill bacia Katie e, sebbene lei affermi di essere in ottima forma, il magnate ha l’impressione che invece sia turbata e comincia a temere che la donna abbia problemi di salute. Ma Katie lo rassicura, poi va a trovare Sally e si offre di accompagnarla dal medico.

Mentre sono in ospedale Sally confessa a Katie il suo dispiacere per aver mentito a Wyatt, ma aggiunge che non avrebbe mai voluto la sua pietà. Più tardi arriva la dottoressa Escobar con i risultati delle analisi. A Sally viene diagnosticata una malattia incurabile.

A cercare di fare forza alla giovane c’è Katie, ma per quanto cerchi di incoraggiarla ad affrontare la situazione, sembra non trovare più parole quando la ragazza le confesa di avere solo un mese di vita. Sally le chiede di non dirlo a nessuno, ma Katie finisce per parlarne con Bill.

Mentre Quinn e Shauna fantasticano immaginando il matrimonio dei rispettivi figli Wyatt è impegnato a rendere più dolce possibile la sua separazione da Sally e Flo, compresa la situazione, cerca di farsi da parte. La situazione finisce per provocare conseguenze anche sul piano lavorativo e Wyatt viene redarguito perché appare distratto. A quel punto non può fare a meno di spiegare al padre Bill e a Justin di essere dispiaciuto per il male che ha causato a Sally quando ha deciso di lasciarla per tornare con Flo.

Katie ci pensa a lungo e alla fine decide di raccontare a Wyatt la verità su Sally. Il ragazzo scopre così che la sua ex ha solo pochi mesi di vita.

Trame Beautiful anticipazioni italiane: i piani di Thomas

Brooke continua a preoccuparsi per le sorti della figlia e cerca di mettere in guardia Hope pregandola di non fidarsi di Thomas. Il figlio di Ridge nel frattempo confida a Vinny i suoi piani per conquistare la giovane.

Il giovane Forrester organizza una festa di compleanno a sorpresa per Zoe e la bacia davanti a suo figlio. La sua speranza è che Douglas si mostri terrorizzato all’idea che suo padre scelga un’altra donna al posto di Hope.

Come reagirà Douglas, e soprattutto cosa farà Hope se il bambino si dovesse mostrare davvero terrorizzato dall’idea che possa essere Zoe al sua nuova mamma? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Se state cercando i video beautiful Mediaset delle puntate potete andare qui.