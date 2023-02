Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Thomas e Hope, che si contenderanno l’affidamento di Douglas fino a giungere davanti al giudice. Ma vediamo insieme cosa accade.

Beautiful spoiler USA, Thomas cacciato dalla Forrester Creations

Thomas viene allontanato dalla Forrester Creations a seguito del terribile inganno messo a punto dal figlio di Ridge ai danni di Brooke. Nonostante il pentimento del ragazzo nessuno sembra essere più dispostoa dargli uno nuova chance e – dopo una riunione alla Forrester Creations – il ragazzo viene allontanato proprio da suo padre, che fino a quel momento era stato il solo a prendere le sue difese. Thomas si ritrova così senza più una famiglia a cui appoggiarsi e senza un lavoro, visto che lo stilista viene allontanato anche dalla Hope for the Future.

Il Forrester junior decide di fare un ultimo tentativo e – ripresentandosi a Hope in ufficio – le chiede scusa e la implora di riassumerlo, ma la ragazza è irremovibile e gli chiede di allontanarsi subito dall’azienda.

Anticipazioni americane Beautiful, Thomas si presenta a casa di Hope

Dopo essere stato cacciato per la seconda volta, il Forrester junior passa al contrattacco. Stando a quanto riportato dagli spoiler USA il figlio di Ridge prova il desiderio di vendicarsi sulla Logan. Thomas si presenta così a casa di Hope con dei documenti, informandola che intende portarla in tribunale per l’affidamento del piccolo Douglas.

Si riapre così il capitolo “custodia di Douglas“, che però stavolta si svolge in maniera completamente diversa.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Douglas chiamato a decidere

Sebbene Thomas intenda riavere la custodia del figlio, dai documenti che ha lasciato a Hope e Liam si può capire che dovrà essere il bambino a decidere con chi vuole vivere.

Hope – scossa dalla notizia – pensa che il piccolo possa fare la scelta giusta. Appena Thomas va via Hope chiede a Douglas se si è divertito col padre durante la giornata e il bimbo risponde in modo affermativo. La giovane Logan, successivamente, spiega al figlio la complicata decisione che dovrà prendere in tribunale, e Douglas non esita ad affermare che vuole stare con lei, Liam e Beth.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.