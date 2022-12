Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora su Ridge che – dopo aver comunicato a tutti le sue imminenti nozze con Taylor – fa un passo indietro. Ma vediamo insieme cosa accade.

Beautiful spoiler USA, Ridge scopre la verità

Steffy scopre grazie a Douglas che è stato suo fratello – e non Brooke – a fare la telefonata ai servizi sociali. L‘intento di Thomas era quello di far apparire la matrigna come una donna vendicativa agli occhi di Ridge, e spingere così il padre tra le braccia di Taylor. Il piano di Thomas sembra procedere bene, e Ridge e Taylor sono sul punto di pronunciare il loro giuramento d’amore, quando Steffy decide di rivelare al Forrester la verità.

La figlia di Ridge desidera almeno quanto il fratello che suo padre e la madre si riuniscano, ma vuole che questo accada solo per amore, e non per un senso di vendetta del padre verso Brooke.

Poco prima di pronunciare il suo giuramento d’amore Ridge scopre così che non è stata la Logan a fare quella telefonata ai servizi sociali, e viene a sapere che anche Taylor era a conoscenza del fatto, ma aveva deciso di tacere per tornare a essere la signora Forrester.

Anticipazioni americane Beautiful, Ridge inveisce contro il figlio e Taylor

A quel punto Ridge non può più restare al fianco di Taylor, una donna che aveva sempre ritenuto sincera. Come ha potuto nascondergli quanto successo? La Hayes prova a giustificarsi dicendogli che ha avuto paura di perderlo di nuovo. Ridge comprende i timori della donna, ma sembra non riuscire a perdonare il figlio. In quel momento il suo desiderio è solo quello di correre da Brooke e chiarirsi, ma prima di lasciare Taylor da sola in lacrime urla tutta la sua rabbia contro il figlio.

“Mi fai schifo!” queste sono le parole che Ridge urla contro Thomas, e prosegue rivelandogli l’intenzione di cacciarlo dalla famiglia e dalla Forrester Creations. Davanti alla rabbia del padre Thomas non riesce a trovare giustificazioni, e le sue lacrime si uniscono a quelle di Taylor, abbandonata un attimo prima del fatidico sì da Ridge che desidera solo raggiungere in fretta Brooke.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Ridge corre da Brooke

Le giustificazioni di Thomas non producono alcun effetto, e davanti alle sue accuse contro la sorella viene zittito da Ridge che gli dice che Steffy è stata la sola a essere sincera e onesta. I due fratelli Forrester – anche se in modi diversi – vorrebbero vedere i loro genitori riuniti, ma Ridge non se la sente più e lascia la villa per correre a chiarirsi con Brooke.

La Logan è molto sorpresa quando lui si presenta alla sua porta mentre avrebbe dovuto essere alla villa a sposare Taylor, e la sorpresa aumenta quando Ridge le rivela di averla accusata ingiustamente di un fatto che non ha commesso. Il Forrester le chiede perdono.

Ridge lotterà per tornare tra le braccia di Brooke oppure deciderà di raggiungere Taylor, che rimasta da sola sull’altare non riuscirà a smettere di piangere?

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.