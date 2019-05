Negli episodi americani di Beautiful Shauna e Flo andranno a vivere insieme in una nuova, lussuosa casa: Villa Forrester! Eric e Quinn saranno felici di ospitare madre e figlia, che fanno parte ormai della famiglia. Non sarà entusiasta invece un’altra persona. Di seguito, tutte le anticipazioni dell’amata soap opera statunitense.

Anticipazioni Beautiful, trame americane: la nuova casa di Shauna e Flo

Shauna e Flo sono le ultime new entry di Beautiful e qualcosa ci dice che la coppia madre-figlia rimarrà a lungo nel cast della soap. Le Fulton, giunte a Los Angeles da Las Vegas in tempi diversi, sono unite da un grande segreto, oltre che dal legame di parentela.

Ovviamente stiamo parlando dello scambio di culle, il piano del Dr. Reese Buckingham (padre di Flo) a cui Flo ha aderito ingenuamente. E a causa del quale è divorata dai sensi di colpa, soprattutto da quando ha scoperto che la dolce Hope è sua cugina.

La ragazza, ora coinvolta in un ruolo non precisato alla Hope For The Future, ha anche una nuova abitazione. Assieme alla madre viene ospitata da Eric e dalla moglie a Villa Forrester!

Flo and Shauna find themselves with a new and luxurious living arrangement. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/r2mNcY1zyN #BoldandBeautiful pic.twitter.com/ddZ576Yb5g — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 14, 2019

Quinn è felicissima all’idea di abitare sotto lo stesso tetto con le Fulton, poichè Shauna è una sua grande amica di vecchia data e Flo, che ha sempre adorato, si è di recente ricongiunta a suo figlio Wyatt.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Zoe preoccupata per la novità di Shauna e Flo

A non gioire della novità è Zoe, preoccupata che l’eccessiva vicinanza di Flo a Forrester e Logan possa causare prima o poi la rivelazione della verità (la Buckingham, Flo e Shauna hanno fatto un patto col quale si impegnano a mantenere il segreto dello scambio di culle).

Ma del resto, per Flo è impossibile stare lontana dalle due famiglie, visto che ha scoperto di essere imparentata coi Logan…

Today on #BoldandBeautiful, Zoe arrives to the Forrester home and is taken aback to learn that Shauna and Flo have moved in with the Forresters. pic.twitter.com/Us1ZVjVIGE — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 17, 2019

Zoe, ancora una volta, ricorderà alla ragazza di Wyatt che la cosa migliore è mantenere il segreto. Ma Flo, seppur d’accordo con lei, sta combattendo coi sensi di colpa per ciò che ha fatto.