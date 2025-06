Cosa ci riserveranno le puntate future di Beautiful? Abbiamo già avuto modo di scoprire che Luna è pronta a vendicarsi di Steffy, e sarà proprio una mossa della giovane Nozawa, nel corso dei prossimi episodi, a far tremare la giovane Forrester. Suo figlio Hayes è davvero in pericolo? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, trame future: Luna allontanata da Finn e Steffy

Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni americane Beautiful, sapete che Luna Nozawa non avrà nessuna intenzione di allontanarsi da Finn. Dopo aver scoperto che è lui il suo padre biologico, la giovane Nozawa si renderà conto che l’ostacolo più grande per una vita con il genitore sarà Steffy Finnegan. Per questo motivo la ragazza acquisterà una pistola di contrabbando e si preparerà a eliminare la giovane Forrester.

Tuttavia i suoi piani sembreranno prendere una piega diversa nel momento in cui scoprirà che il piccolo Hayes – figlio di Steffy e Finn e quindi suo fratellastro – prenderà parte alla scuola estiva nella casa sulla spiaggia di proprietà di Bill Spencer. La villa sarà adibita ad asilo per l’infanzia per volontà di Liam e dell’editore, e Finn e Steffy non esiteranno a iscrivere il piccolo Hayes per fargli trascorrere qualche giorno d’estate in compagnia di altri bimbi in riva al mare. Peccato però che i due genitori del piccolo non abbiano pensato a proteggerlo da Luna. Nonostante entrambi non potranno fare a meno di temere che Luna possa avvicinarsi ai loro figli, non penseranno di proteggerli con qualche forma di protezione, né tantomeno di mostrare all’insegnante del piccolo Hayes una foto della Nozawa.

Spoiler Beautiful: Luna diventa Sunshine e viene assunta alla scuola estiva

Sarà proprio questa “leggerezza” di Finn e Steffy a offrire a Luna la possibilità di vendicarsi. Nozawa penserà infatti di rimandare la sua resa dei conti con Steffy attraverso l’arma che si sarà procurata, e di puntare piuttosto sugli affetti più cari della giovane Forrester per colpirla. Prenderà così di mira il piccolo Hayes, e dopo aver scoperto che il bambino frequenterà la scuola estiva lo avvicinerà con una banale scusa.

Lui non avrà mai visto Luna, e per questo non esiterà ad accettare da lei un origami. L’entusiasmo del piccolo per questo dono inatteso, sorprenderà la maestra, che non esiterà ad assumere Luna – che si presenterà all’insegnante sotto il falso nome di Sunshine – senza neppure controllare il suo curriculum.

La donna non avrà alcun sospetto, non avendo mai visto una foto di Luna, mentre Finn e Steffy non sospetteranno niente, dato che la nuova insegnante di cui sentiranno parlare sarà Sunshine. Nel frattempo però Luna sarà pericolosamente vicina al piccolo fratellastro: cosa avrà in mente di fare? Per scoprirlo dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno ulteriori news The Bold and The Beautiful. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.