Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che assisteremo a una sconvolgente rivelazione di Liam. Il giovane Spencer confesserà a Hope di essere lui il misterioso pirata della strada che ha investito e ucciso Vinny. Si tratterà di un fatto accidentale, ma sarà difficile dimostrarlo visto che il figlio di Bill avrà avuto anche un movente. Vediamo insieme come si svolgeranno i fatti.

Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Thomas sconvolti per la morte di Vinny

Liam avrà modo di ascoltare Hope e Thomas che, sconvolti per la morte di Vinny e per le circostanze in cui è avvenuta, non esiteranno a definire un animale colui che l’ha prima investito e poi lasciato sul bordo della strada senza chiamare i soccorsi.

In realtà in passato entrambi avevano fatto lo stesso. Ricorderete che lo stilista non ha esitato a fuggire dopo aver fatto precipitare in un burrone l’auto in cui viaggiava Emma Barber, al termine di un inseguimento mortale che avevo lo scopo di tenere la giovane Logan all’oscuro sulla vera identità della piccola Phoebe (in realtà Beth, la figlia di Hope e Liam).

Anche Hope era fuggita in passato, tacendo a tutti la verità dopo che aveva assistito alla caduta accidentale di Thomas nella vasca che pensava contenesse acido.

In realtà Liam non è fuggito: a portarlo via dal luogo dell’incidente cancellando ogni traccia è stato il padre Bill, dopo che il ragazzo era svenuto alla vista del corpo di Vinny senza vita. Le parole della Logan e di Thomas però fanno crescere in lui il senso di colpa e alla fine il giovane Spencer decide di confessare tutto a Hope. Lei, seppure inizialmente sconvolta dalla tremenda rivelazione, tenta di convincere il marito che quello che è accaduto non lo rende un uomo malvagio, poiché non c’è stata nessuna premeditazione.

Spoiler Beautiful puntate straniere: Bill arrestato?

Hope insiste nel convincere Liam a confessare quanto accaduto alle autorità, ma il giovane teme che la polizia non riesca a credere che si sia trattato di un incidente. Lui infatti aveva anche un movente, dopo che l’amico di Thomas aveva falsificato il test di paternità fatto da Steffy in modo tale da far credere a tutti che il figlio che la Forrester porta in grembo fosse suo.

Sulla morte di Vinny indaga il vicecapo Baker, che non esita a porre la propria attenzione proprio sugli Spencer. A rischiare di finire in manette potrebbe essere però Bill, dopo che l’uomo ha fatto pressione perché il figlio non finisse in carcere rovinandosi la vita. Ma all’orizzonte potrebbero esserci nuove sconvolgenti rivelazioni che potrebbero scagionare anche il magnate.

E se Vinny fosse stato già in fin di vita quando è stato urtato dall’auto guidata da Liam? Una cosa è certa, cari amici lettori: questo complesso giallo promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Per sapere quale piega prenderanno gli eventi dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui.

