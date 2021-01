Le anticipazioni di Beautiful dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021 ci svelano che il figlio di Ridge potrebbe essere morto a seguito di una caduta accidentale nella vasca che contiene acido fluoridrico. Ma com’è potuto accadere?

Anticipazioni Beautiful soap, trame puntate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021

Tutto è iniziato per una violenta discussione tra Hope e Thomas: i due si trovavano al bordo della cisterna e la figlia di Brooke ha strattonato il giovane. Convinta di averlo fatto cadere accidentalmente nella vasca mentre cercava di difendersi dalle avances, Hope corre ad affidare il piccolo Douglas a Charlie e poi torna a cercarlo La ragazzi viene però invitata ad uscire perché la zona è pericolosa.

Steffy e Ridge sono alle prese con una discussione che riguarda il futuro del piccolo Douglas ed il comportamento di Brooke e di Hope. Proprio mentre padre e figlia discutono Hope raggiunge sua madre e le racconta quanto è accaduto. Disperata la ragazza dice di essere responsabile della morte di Thomas. Mentre cercava Douglas che era stato lasciato da solo il giovane la inseguiva e a bordo della vasca i due hanno discusso. Hope svela a Brooke che il corpo del ragazzo non era più nella vasca quando lei è andata a controllare, e le parla dei suoi timori che possa essersi disciolto nell’acido. Piangendo Hope dice alla madre che solo dopo ha saputo da Charlie che la vasca conteneva dell’acido, e che lei ha strattonato Thomas solo per cercare di porre fine a quelle assillanti avances.

Mentre la giovane vorrebbe correre a raccontare subito alla famiglia Forrester quanto è accaduto, Brooke la invita invece alla calma, dicendole che occorreva prima valutare attentamente quali mosse fare. Intanto anche Liam, recatosi a trovare Hope, la trova angosciata da quanto accaduto, mentre Brooke le dice che bisogna riflettere bene sulle mosse successive.

Spoiler e anticipazioni Beautiful: la rabbia di Ridge per le decisione di Thomas

Mentre Hope è angosciata da quanto accaduto a Thomas alla Forrester Creations ha luogo una riunione di famiglia. Ridge, Steffy e Liam continuano ad interrogarsi sulle conseguenze che avrà la custodia congiunta di Douglas che Thomas ha firmato. Ignari di quanto accaduto rimangono tutti fermi sulle loro posizioni. Da un lato vi è Ridge che è arrabbiato con Hope e con Brooke per le loro manipolazioni ai danni del figlio, dall’altro c’è Liam che cerca in ogni modo di difendere la giovane. A Ridge non rimane altro da fare che affrontare a viso aperto le due donne.

Per sapere come andrà a finire questo confronto (e se Hope riuscirà a mantenergli nascosto quanto accaduto) non ci rimane che attendere la prossima settimana. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13,40 su Canale 5.