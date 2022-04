Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana? Riflettori puntati su Finn e Steffy, anche se stavolta non sarà la tensione legata alla gravidanza di Steffy e al vero padre del nascituro a tenerci con il fiato sospeso, ma un incidente che coinvolgerà Finn. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Finn ucciso da Sheila

Le trame USA di Beautiful svelano che il giovane medico rimarrà vittima di un “incidente” nel quale perderà la vita. Finn morirà nelle prossime puntate di Beautiful, e a ucciderlo sarà nientemeno che sua madre Sheila.

La madre biologica del dottor Finnegan, da poco ricomparsa sulle strade di Los Angeles con l’intenzione di riprendersi il suo posto nella vita del giovane medico, finirà per reagire in malo modo alle provocazioni di Steffy. Suocera e nuora non sono mai andate d’accordo, anzi. Quando Steffy scoprirà che è proprio Sheila la madre biologica di Finn, farà di tutto per escluderla dalla loro vita.

Davanti alle minacce di Steffy la donna però reagirà impugnando una pistola, con l’intenzione di uccidere la figlia di Ridge Forrester. A salvare Steffy sarà Finn, che giungerà appena in tempo per fare da scudo all’amata, beccandosi lui la pallottola destinata alla moglie.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Steffy in fin di vita

Non ancora soddisfatta Sheila tornerà a puntare l’arma e stavolta Steffy non avrà nessuno a farle scudo. Si beccherà così la seconda pallottola e cadrà al fianco di Finnegan, in una pozza di sangue.

A trovare i due ragazzi sarà Deacon, che scoprirà subito di non poter fare ormai più niente per Finn. Steffy verrà invece condotta in ospedale in gravissime condizioni.

Anticipazioni americane Beautiful: Deacon va da Sheila

Dopo aver assicurato Steffy alle cure dei medici, Deacon informerà Ridge di quanto accaduto e del fatto che sua figlia è stata trasportata in ospedale. Subito dopo lo Sharpe si recherà da Sheila.

La donna fingerà di apprendere da Deacon della morte del figlio, senza far trapelare niente che possa indicare che è lei la sola responsabile di quanto accaduto.

Per sapere quali sviluppi avrà questa storia, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.