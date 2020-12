Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che il piano ideato da Shauna, che ha provato a manipolare la figlia Flo per convincerla a donare un rene a Katie, non darà l’esito sperato. Shauna ha provato a far leva sulla figlia insistendo sul fatto che un gesto simile avrebbe potuto farle trovare il perdono delle sorelle Logan e di Wyatt.

Beautiful, anticipazioni americane: la decisione di Flo

Flo, dopo un momento di indecisione, finisce per accettare di donare un rene a Katie Logan, ma chiede espressamente di rimanere anonima: nessuno dovrà mai sapere che è lei la misteriosa donatrice. Flo prosegue dicendo che non intende farlo per avere un elemento che faccia pressione per farla perdonare, ma solo perché Katie ha un figlio ancora piccolo che ha bisogno di sua madre. Shauna si trova spiazzata davanti alla decisione della figlia, ma non gli rimane altro da fare che accettare la situazione.

Katie si prepara così a sottoporsi a quello che i medici non hanno comunque esitato a definire un intervento molto delicato: abbraccia Will e gli promette che quando si risveglierà tornerà a casa con lui e Bill. Lo Spencer rinnova a Katie il suo amore, mentre Hope riflettendo sul gesto del misterioso donatore si sorprenderà a pensare che esistono ancora le brave persone nel mondo.

Lontano da loro c’è Flo, che sta affrontando tutti gli esami preliminari in vista del delicato intervento. La giovane si dice convinta a voler andare avanti e determinata nella sua decisione di voler restare anonima.

Spoiler Beautiful: arriva il giorno dell’intervento

Flo e Katie vengono portate in due diverse sale operatorie, per essere sottoposte ad un intervento che sicuramente cambierà la vita di entrambe. A coordinare il trapianto di rene è il dottor Davis, mentre in sala di aspetto è radunato un folto numero di persone.

Ci sono Brooke e Ridge, che cercano di farsi forza a vicenda, Liam e Bill che si scambiano spesso sguardi preoccupati. Ad un certo punto Brooke nota però una persona che apparentemente non ha motivo di essere lì: si tratta di Shauna.

Cosa ci fa la Fulton in giro per i corridoi vicini alla sala operatoria? Brooke la affronta e la madre di Flo le risponde di essere accorsa all’ospedale perché era in ansia per Katie. Dopo lunghe ore di intervento finalmente la Logan viene riportata nella sua camera e quando riapre gli occhi trova Bill accanto a lei.

É ancora troppo presto per sapere se l’intervento sarà riuscito a dare gli esiti sperati, per cui cari amici vi diamo appuntamento per la prossima settimana con nuove anticipazioni americane di Beautiful. Nel frattempo qui potete seguire le repliche in streaming di tutte le puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.