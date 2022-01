Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Riflettori puntati su Paris Buckingham. La sorella di Zoe infatti riceverà una proposta di matrimonio ma finirà per baciare un altro. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: festeggiamenti di fine anno con sorpresa per Paris

Stando a quanto riportato dagli spoiler americani i festeggiamenti di fine anno porteranno alla sorella di Zoe molte sorprese. Aspettando l’inizio del nuovo anno molti protagonisti si lasceranno andare ai loro sentimenti. Accadrà così che Zende Dominguez dichiarerà a Paris il suo amore e le chiederà di diventare sua moglie. La sorella di Zoe Buckingham però, pur ricambiando i sentimenti del ragazzo, non si sentirà pronta a rendere ufficiale la loro relazione.

Confusa e sorpresa dal gesto di Zende, Paris dopo cena si allontanerà dalla festa per recarsi da Carter in cerca di consigli. L’avvocato cercherà di rassicurare Paris, dicendole che non dovrebbe sentirsi in colpa se non prova un sentimento altrettanto intenso. Peccato però che, durante questo scambio di confidenze, tra Paris e Carter vi sarà un inaspettato bacio.

Proprio così: Paris tradirà Zende con Carter subito dopo aver ricevuto dal Dominguez una richiesta di matrimonio. Cosa accadrà? Zende scoprirà il tradimento della ragazza e dell’avvocato? Come reagirà?

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Capodanno scottante anche per Brooke

Non sarà solo Paris a vivere una festa di fine anno ricca di sorprese. Anche Brooke infatti si lascerà andare a qualche bacio di troppo….. Un tradimento shock che rischierà di rovinare l’unione tra la Logan e il Forrester.

L’assenza di Ridge, che dovrà allontanarsi per motivi di lavoro, lascerà Brooke sola a brindare al nuovo anno con il suo ex Deacon Sharpe, il padre di Hope. Con i calici in mano i due ricorderanno la loro storia passata, per poi ritrovarsi a letto insieme.

Difficile dire quali saranno le conseguenze di questi tradimenti che giungeranno allo scoccare del nuovo anno. Noi non vediamo l’ora di saperne di più e scoprire come andranno a finire queste intricate vicende.

Ma per sapere quali sviluppi avrà questa storia, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.