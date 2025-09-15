Ridge Forrester mollerà Taylor e chiederà la mano di Brooke. Dopo un allontanamento, i due torneranno insieme: colpo di scena a Beautiful.

Anticipazioni americane Beautiful: nuova crisi per Brooke e Ridge

La notizia di un nuovo matrimonio tra Ridge Forrester e Brooke Logan potrebbe non stupire molto i fans italiani Beautiful, che ormai da tempo stanno vedendo i due fare coppia. Ma la situazione tra il padre di Thomas e la madre di Hope oltreoceano è molto diversa, e i due si sono allontanati dopo la vicenda che aveva visto Hope allearsi con Carter Walton per tentare una scalata ostile alla Forrester Creations.

Il colpo di scena era avvenuto quando Ridge e Steffy, con una firma fraudolenta su alcuni documenti, avevano acconsentito a una presunta “ristrutturazione” fiscale dell’azienda, tramite una clausola che affidava a Carter il controllo esecutivo della maison di moda.

La decisione di Brooke di lavorare all’interno dell’azienda era scaturita dal desiderio di spingere la figlia a rivedere la sua manovra, e ridare a Forrester il controllo dell’azienda. Ridge però aveva visto questa scelta come un tradimento nei suoi confronti, e aveva finito per allontanarsi di nuovo da lei per riavvicinarsi a Taylor.

Tutto questo è ormai ben noto ai telespettatori statunitensi della soap, e proprio per questo saranno sorpresi dalla nuova decisione di Ridge Forrester.

Ridge torna da Brooke, la decisione clamorosa nei prossimi episodi Beautiful

Quando la tempesta familiare si è finalmente placata e la serenità è tornata a regnare, Ridge ha scelto di restare accanto a Taylor. Nonostante Brooke e Eric abbiano più volte cercato di persuaderlo, ribadendo che la Logan aveva agito solo con l’intento di aiutarlo, Ridge non si è lasciato convincere facilmente.

Tuttavia le vicende accadute a Napoli hanno profondamente cambiato le dinamiche, inducendo Ridge a riflettere su come sarebbe la sua esistenza senza la presenza di Brooke al suo fianco.

Con la dovuta prudenza, Ridge ha trovato la forza di interrompere il fidanzamento con Taylor, specialmente quando la psichiatra ha manifestato sempre maggiore determinazione nel voler fissare una data per le nozze. Per Taylor, abituata alle svolte imprevedibili dell’ex marito, questa decisione è stata comunque un colpo inaspettato, tanto da lasciarla inizialmente in una sorta di negazione. Convinta di non voler permettere a Ridge di ricadere nella relazione tossica con Brooke, Taylor ha attribuito la scelta dell’uomo all’influenza della rivale e di Eric, come se fosse stato manipolato da entrambi.

Alla fine, però, la psichiatra è stata costretta a fare i conti con la realtà. Ha ricordato a Ridge che lei non può essere semplicemente il porto sicuro cui lui fa ritorno ogni volta che la sua storia con Brooke naufraga, come accade puntualmente ad ogni tempesta sentimentale.

News Beautiful: Ridge sorprende Brooke “vuoi sposarmi?”

Per Ridge sembra essere finalmente giunto il tempo della felicità. Dopo aver comunicato a Brooke di aver posto fine alla sua relazione con Taylor, Forrester ha scelto uno degli anelli delle ultime collezioni della divisione gioielli e, senza esitazione, lo ha infilato al dito di Brooke, chiedendole di sposarlo all’istante.

Brooke, colma di gioia, non ha potuto che accettare con entusiasmo e, così, i due si sono uniti in matrimonio attraverso un rito improvvisato celebrato da Carter Walton.

Quest’ultimo, presenza fissa delle recenti vicende sul loro amore, ha officiato la cerimonia davanti agli altri presenti. Tuttavia, in assenza di una licenza ufficiale e di validi testimoni, il matrimonio rischierebbe di risultare privo di valore legale.

Resta da capire se nei prossimi episodi gli sposi annunceranno di essersi prima recati in Comune per sistemare la burocrazia oppure se – come già accaduto in passato tra Ridge e Caroline Spencer Jr. – decideranno di dare validità giuridica all’unione recandosi solo dopo la cerimonia a fare una visita “off screen” in municipio.

Ma la domanda che affiora nella mente dei tantissimi fans è un’altra: “Durerà stavolta l’unione tra Ridge e Brooke?”. La soap a stelle e strisce ci ha da tempo abituato che niente è mai come sembra, e anche stavolta la vita dei due protagonisti potrebbe essere rivoluzionata.