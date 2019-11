Le anticipazioni di Beautiful, delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019, annunciano nuovi scontri e nuove preoccupazioni. Liam farà infuriare Hope, mentre Brooke farà un’altra terribile scoperta su Taylor. Zoe confiderà a Xander di aver perso fiducia in suo padre.

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 17 novembre

Hope e Liam continueranno ad avere divergenze di pensiero sulla permanenza di Taylor a Los Angeles. Quest’ultima, nel frattempo, verrà baciata con passione dal ginecologo Buckingham. Brooke rivelerà alla figlia di temere per l’incolumità della piccola Kelly e delle possibili macchinazioni di Taylor. Nel frattempo, Liam ricorderà a Steffy che bisogna pensare alla sicurezza della loro figlia, ma la Forrester sosterrà che sua madre non è pericolosa.

Reese prometterà a Taylor di sostenerla nel suo lungo percorso di guarigione. L’ex moglie di Ridge apprezzerà moltissimo il suo gesto e gli dirà che nessun uomo l’ha mai difesa da Brooke. Il ginecologo coglierà l’occasione per baciarla appassionatamente. Katie e Donna chiederanno alla Logan se la signora Hayes ha ripreso a bere e se tornerà a esercitare la professione di psicologa.

Spoiler Beautiful, Hope litiga con Liam

L’ex moglie di Ridge apprezzerà il bacio di Reese, in quanto molto attratta dal ginecologo. In seguito, la rivale di Brooke racconterà tutto a Steffy, la quale l’ammonirà perché Reese è il padre di una sua dipendente.

Hope chiederà alla madre se ha ancora intenzione di denunciare Taylor e lei risponderà di sì. Tiffany interromperà il dialogo tra le due Logan e Brooke ne approfitterà per darle una busta da consegnare a Zoe. Liam arriverà in ufficio e troverà Hope e la madre discutere sulla pericolosità della Hayes. Il figlio di Bill rassicurerà le Logan, dicendo che Taylor non ha ripreso a bere e che sta seguendo un lungo percorso di guarigione.

Nel frattempo, Zoe racconterà a Xander tutti i suoi dubbi e timori circa la presenza di suo padre in città. Taylor, invece, confesserà a Steffy di voler lasciare Los Angeles perché non ha ancora metabolizzato la morte di Phoebe. La figlia, però, riuscirà a convincerla a restare con lei e la nipotina. Quando Brooke scoprirà che la sua acerrima nemica resterà a Malibù, correrà da Bill per costringerlo a denunciare Taylor. Intanto, Hope discuterà di brutto con Liam perché non si sentirà né appoggiata e nemmeno sostenuta da lui.