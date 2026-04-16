Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 20 al 24 aprile? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame al 24 aprile: Alper e Biricick, relazione in crisi?

Il fidanzamento tra Alper e Biricick entra in crisi a causa di una promessa che il giovane aveva fatto a Melisa. Nel corso di una discussione tra Alper e Biricick, la ragazza si lascia sfuggire una cosa che non avrebbe mai dovuto rivelare.

La scoperta di Poyraz nelle prossime puntate Be my sunshine

Nel frattempo, Poyraz riesce a rintracciare l’uomo che ha causato una lite e messo in pericolo la reputazione del boutique hotel con un video diffuso online.

Alper scopre che Haziran è il responsabile delle difficoltà economiche dell’amico, e decide di dirglielo. Hakan – che è coinvolto in quanto accaduto – la convince a non rivelare a Poyraz quello che ha appena scoperto, almeno fino a quando il debito non sarà del tutto saldato.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

Dopo la rottura con Haziran, Poyraz cambia completamente atteggiamento, sorprendendola e lasciandola senza parole.

Hakan sa che deve lasciare l’isola al più presto, e per riuscirci chiede a Idil di aiutarlo a trovare una barca per potersi allontanare, promettendogli in cambio un’informazione preziosa su Haziran. Lui accetta, ma mentre l’uomo è pronto a salpare arriva Poyraz che la aggredisce.

Haziran si sente ormai in trappola. Per difendersi racconta a Poyraz tutta la verità, e prova a spiegargli le sue ragioni. Poyraz però, è davvero troppo furioso per ascoltarla. Lei ribadisce con fermezza di voler rimanere sull’isola, mentre Poyraz le giura che farà tutto il possibile per riuscire ad allontanarla prima possibile.

Chi la spunterà tra Poyraz e Haziran? Lei riuscirà a rimanere sull’isola, nonostante i tentativi di lui di allontanarla? Le anticipazioni settimanali della dizi turca Be my sunshine terminano qui, e per conoscere l’evolversi di questa avvincente storyline vi invitiamo a seguirci.